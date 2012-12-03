997 خانوار در لنگرود زیر پوشش بهزیستی هستند

عبدالله روحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش حمایتی 440 خانوار زیر پوشش بهزیستی هستند و 72 خانوار نیز در پشت نوبت دریافت مستمری از این نهادند.

وی اظهارداشت: همچنین در بخش توانبخشی 557 خانوار اعم از معلولیت های ذهنی، جسمی، اعصاب و روان و غیره زیر پوشش این نهاد بوده و 638 نفر هم پشت نوبتند.

رئیس اداره بهزیستی لنگرود در ادامه از اختصاص 13 میلیون تومان اعتبار شهرستانی از محل دو درصد نفت و گاز به این اداره خبرداد و افزود: این میزان اعتبار برای کارهای عمرانی و تجهیزات هزینه می شود.

وی اظهارداشت: بهزیستی خدمات گسترده ای دارد که می تواند بزرگترین نقش را در کیفیت بخشی به زندگی جامعه هدف خود ایفا کند.

روحی در ادامه جایگاه بهزیستی در امید بخشی بین محرومان جامعه را انکار ناپذیر دانست و یادآورشد: این نهاد می تواند با توسعه این خدمات رضایت مندی و زمینه های ایجاد نشاط اجتماعی در خانواده های زیر پوشش خود را فراهم کند.