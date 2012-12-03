تغییرات در معاونان و مدیران دانشگاه خلیج فارس بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر ظهر دوشنبه در آئین ایجاد تغییرات در مدیران و معاونان دانشگاه خلیج فارس اظهار داشت: جابجایی مدیران و معاونان دانشگاه به عنوان یک تغییر و یک اصل مورد نیاز است و ما نیز تلاش داریم با ایجاد این تغییرات در راستای بهبود وضعیت دانشگاه گام برداریم.

دکتر مهدی محمدی‌زاده اضافه کرد: این تغییر و تحولات لزوما به معنی سستی و کاهلی نیست بلکه لازم است تغییری ایجاد شود تا سیستم بتواند به انجام بهتر وظایف خود بپردازد.

وی افزود: همه تلاش خود را برای بهبود وضعیت دانشگاه و افزایش راندمان آن به کار خواهیم گرفت و امییدواریم مدیران جدید دانشگاه نیز در مسئولیت خود بتوانند به اهداف و برنامه‌های تعین شده دست یابند.

در ادامه مراسم تودیع و معارفه، دکتر کریمی از معاونت اداری و مالی تودیع و دکتر شبیر اشکپور مطلق به عنوان معاون اداری معارفه شد و دکتر شبیر اشکپور از معاونت دانشجویی تودیع و دکتر عباس عباسی به عنوان معاون دانشجویی معارفه شد.

همچنین دکتر واقفی از مدیریت پژوهشی تودیع و دکتر محمد عباسی به عنوان مدیر پژوهشی معارفه شد و دکتر واقفی از سرپرستی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت تودیع و دکتر ابولحسن رزمی نیا به عنوان مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت معارفه شد.

مهندس مختاری از مدیر گروه فناوری اطلاعات تودیع و دکتر رستمی به عنوان مدیر گروه فناوری اطلاعات انتخاب شد و دکتر خاکسار از ریاست دانشکده مهندسی تودیع و دکتر گلبهار حقیقی به عنوان ریاست دانشکده معارفه شد.

همچنین مهندس رهیده از معاونت دانشکده مهندسی تودیع و دکتر واقفی به عنوان معاون آموزشی دانشکده مهندسی معارفه شد و دکتر موحد از معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی تودیع و دکتر علی اکبری به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی معارفه شدند.