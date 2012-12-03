تعالی یک جامعه در گرو فرهنگ کتابخوانی است

لطف الله باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب و فرهنگ کتابخوانی به عنوان یک اصل بنیادی برای ایجاد بسترهای توسعه یک جامعه باید مورد توجه قرار گیرد و تعالی جامعه و ملت نیز در گرو رشد فرهنگ کتابخوانی است.

وی با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه گفت: به نظر می رسد استقبال خوبی از هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه شده است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گیلانغرب نیز از مدتها قبل با توجه به هماهنگی به عمل آمده با کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی هشتمین نمایشگاه کتناب کرمانشاه نسبت به تهیه و نصب پلاکاردها و بنرهای تبلیغی در شهرستان اقدام کرد.

باوندپور یکی از ویژگی های هشتمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه را حضور ناشران برجسته کشور ذکر کرد و افزود: استقبال خوبی از این نمایشگاه شده و حضور ناشران برجسته گویای این مطلب است.

وی افزود: موضوع کتاب از جمله مسائلی است که در سطح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به صورت جدی به آن پرداخته شده است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گیلانغرب نیز در طول سال 91 تا کنون چهار نمایشگاه کتاب برگزار کرده و بیش از پنج هزار جلد کتاب بین مراکز و موسسات و ادرات توزیع شده است.

