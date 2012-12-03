سطح قضاوت داوران کشتی دماوند ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال اکبری گفت: محمد ظفری و باقر ترک از داوران موفق دماوندی هستند کهاین دو با اعلام فدراسیون کشتی ایران از سطح دو به یک ملی در بخش داوری ارتقای درجه پیدا کردند.

وی افزود: داوران دماوندی برای کسب این ارتقای سطح، چندی قبل در دوره ‏های آموزش استانی در شهرستان پاکدشت شرکت کرده بودند که با وجود مشکلات موجود، فعالیت خوبی در رشته ورزشی کشتی در حال انجام است.

رئیس هیئت کشتی شهرستان دماوند بیان داشت:در حال حاضر تمرکز غالب فعالیتهای هیئت کشتی شهرستان دماوند بر استعدادیابی و استحکام ساختارهای این رشته باستانی کشورمان در این شهرستان بوده که ورزش کشتی نه تنها در دماوند بلکه در همه نقاط کشور و جهان به رشته ‏ای مدال‏آور اما در عین حال دیربازده مشهور است.

احداث دیواره ‏های کولاکگیر در "گدوک"

رئیس اداره ایمنی و حریم راه‏ های استان تهران از احداث دیواره‏ های کولاکگیر در "گدوک" برای مقابله در ایام سرد سال خبر داد.

مهدی قلی ‏زاده گفت: اداره ‏کل راه و ترابری استان تهران تدارکاتی خاص و ویژه برای زمستان آتی در نظر گرفته است کهساخت این دیواره‏ها، اتخاذ تمهیداتی برای رفاه حال هموطنان در ایام زمستان است که با نظر مساعد وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و ترابری استان تهران اجرا می‏شود.

وی افزود: گردنه "گدوک" منطقه‏ ای برفگیر در مسیر پرحادثه و کولاک خیز جاده تهران - شمال است و این اقدامات، ایمنی مسیر را افزایش می‏ دهد.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه‏ های استان تهران بیان داشت: طرح دیواره‏ های کولاک گیر از پشتوانه ‏ای علمی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی معتبری همچون دانشگاه‏ های علم و صنعت و شریف برخوردار است.

وی ادامه داد: در این طرح ایمنی‏ بخش دو خاکریز در زوایای معین از مسیر محل گردنه طراحی و احداث می شود کهاین دو عارضه دست ‏ساز با توجه به طول و عرض خود از ورود برف همراه با کولاک به سطح جاده جلوگیری می ‏کند.

مسابقات صعود سرعتی به قله "تل ‏کمر" دماوند برگزار شد

رقابت صعود سرعتی و همگانی قله "تل‏ کمر" با حضور علاقه ‏مندان به رشته کوهنوردی برگزار شد کهکوهنوردان بعد از توجیه از سوی همنوردان خود در قالب دو گروه بانوان و مردان حرکت خود را آغاز کردند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان دماوند گفت: در وهله نخست زنان و اندکی بعد، گروه مردان راه صعود به قله را در پیش گرفتند که در این شیوه از برگزاری رقابت کوهنوردی زمان آغاز حرکت و فتح قله هر گروه‏ ثبت و نتیجه برآورد این دو شاخص، رده‏ بندی تیمها و کوهنوردان را مشخص می‏ کند.

محسن علمداری عنوان داشت: در مسابقات صعود سرعتی "تل‏کمر" دماوند به نفرات نخست یک میلیون ریال، نفرات دوم 700 هزار ریال و نفرات سوم، چهارم و پنجم 500 هزار ریال تقدیم شد که در رده 30 بانوان عاطفه آقایی، زهره محمودی، محبوبه به ‏فر، مینا علمداری و منیر‏السادات حسینی حائز رتبه‏ های برتر شدند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان دماوند ادامه داد: در بخش مردان بالای 40 سال ماشاالله صالح و مسعود جعفری به عناوین نخست و دوم دست یافتند و در بخش مردان کمتر از 40 سال نیز سید‏جواد میر‏حسینی، فرید حسن‏ کاشی، موسی ‏الرضا رحمانی و محمدرضا حاجی ‏اکبری رتبه ‏های برتر را به خود اختصاص دادند.