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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

آیت‌الله صفایی‌بوشهری:

تاریخ استان بوشهر بر مبنای ولایت‌مداری بنا شده است

تاریخ استان بوشهر بر مبنای ولایت‌مداری بنا شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: تاریخ استان بوشهر بر مبنای ولایت‌مداری بنیان گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر دوشنبه در نخستین همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر با اشاره به نقش برجسته روحانیت در استان بوشهر، اظهار داشت: روحانیت استان بوشهر در عرصه‌های مختلفی حضور داشته‌اند که می‌تواند به عرصه‌های علمی و دین و عرصه جهاد اشاره کرد.

وی ویژگی‌های روحانیت استان بوشهر را تدین، فرهنگ، اخلاق، ولایت‌مداری، زهد و پارسایی عنوان کرد و ادامه داد: روحانیت استان بوشهر مانند ستاره‌های بی‌غروب در طول تاریخ می‌درخشند و دارای تاریخی روشن و تابناک در همه زمینه‌ها هستند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش تاریخ‌ساز روحانیت استان بوشهر، اضافه کرد: روحانیت استان بوشهر همواره موفقیت خود را در نورانیت و هدایت جامعه می‌دیده است و در طول تاریخ هیچ‌گاه فقط به خود بسنده نکرده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در ادامه بیان داشت: ما افراد و جریان‌های فکری، سیاسی و اجتماعی را با معیار ولایت‌مداری نگاه می‌کنیم و انها را با این معیار می‌سنجیم.

وی به روحیه تعامل و همراهی جامعه روحانیت در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: روحانیت استان بوشهر هماهنگ و یک صدا بر مبنای فقه حکومتی در کنار مقام معظم رهبری ایستاده‌اند و از حریم ولایت دفاع می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد: تاریخ استان بوشهر بر مبنای ولایت مداری بنیان گذاشته شده است و در حال حاضر نیز این رویه در استان بوشهر وجود دارد.

کد مطلب 1757368

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