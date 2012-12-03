به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر دوشنبه در نخستین همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر با اشاره به نقش برجسته روحانیت در استان بوشهر، اظهار داشت: روحانیت استان بوشهر در عرصه‌های مختلفی حضور داشته‌اند که می‌تواند به عرصه‌های علمی و دین و عرصه جهاد اشاره کرد.

وی ویژگی‌های روحانیت استان بوشهر را تدین، فرهنگ، اخلاق، ولایت‌مداری، زهد و پارسایی عنوان کرد و ادامه داد: روحانیت استان بوشهر مانند ستاره‌های بی‌غروب در طول تاریخ می‌درخشند و دارای تاریخی روشن و تابناک در همه زمینه‌ها هستند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش تاریخ‌ساز روحانیت استان بوشهر، اضافه کرد: روحانیت استان بوشهر همواره موفقیت خود را در نورانیت و هدایت جامعه می‌دیده است و در طول تاریخ هیچ‌گاه فقط به خود بسنده نکرده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در ادامه بیان داشت: ما افراد و جریان‌های فکری، سیاسی و اجتماعی را با معیار ولایت‌مداری نگاه می‌کنیم و انها را با این معیار می‌سنجیم.

وی به روحیه تعامل و همراهی جامعه روحانیت در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: روحانیت استان بوشهر هماهنگ و یک صدا بر مبنای فقه حکومتی در کنار مقام معظم رهبری ایستاده‌اند و از حریم ولایت دفاع می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد: تاریخ استان بوشهر بر مبنای ولایت مداری بنیان گذاشته شده است و در حال حاضر نیز این رویه در استان بوشهر وجود دارد.