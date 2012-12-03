به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان که هم اکنون در ایتالیا به سر می‌برد، در پی تغییر چندباره محل بازی داماش - استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: به خاطر دارم وقتی که قرار بود پرسپولیس در شهر رشت بازی کند، قبل از دربی بود. همین مساله حساسیت آن بازی را به مراتب بیشتر از این بازی می‌کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه بازی در چمن مصنوعی برگزار می‌شد، احتمال مصدومیت بازیکنان افزایش می‌یافت. از این رو برای ما بسیار عجیب بود که با وجود قرار داشتن ورزشگاه عضدی در داخل شهر و امنیت بیشتر ورزشگاه سردار جنگل، باز هم سازمان لیگ و دیگر مقامات بر انجام بازی در زمین چمن مصنوعی اصرار داشتند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: در آن مقطع پیگیری و درخواست زیادی داشتیم اما نه تنها توجهی نشد بلکه مصوبات فراوانی علیه ما انجام شد و ضمن به راه افتادن هجمه علیه باشگاه پرسپولیس، متهم به حاشیه سازی شدیم. حالا اما شاهدیم که ناگهان تصمیم می‌گیرند بازی استقلال با داماش نه در عضدی، بلکه در چمن طبیعی سردار جنگل برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه البته در نهایت قرار شد بازی در ورزشگاه عضدی انجام شود که این به دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده سایر باشگاه‌ها و رسانه‌ها بود، ادامه داد: اگر چنین نبود بازی در همان ورزشگاه سردار جنگل برگزار می‌شد. البته ما به این مساله کاری نداریم که استقلال کجا بازی خواهد کرد. مساله این است چرا وقتی پای پرسپولیس در میان بود، هیچ توجه و گوش شنوایی وجود نداشت؟

رویانیان ادامه داد: این اقدامات متناقض، چه معنایی دارد؟ آیا این به معنای یک بام و دو هوا نیست؟ به نظرم فوتبال ما به خاطر همین تصمیم‌های متناقض، سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای است که پیشرفت نمی‌کند. آنچه روی می‌دهد مصداق کامل ناعدالتی و حق را ناحق کردن است.

وی در ادامه با اشاره به تعویق بازی داماش - استقلال و عدم توجه به دستور مسئولان سازمان لیگ تصریح کرد: کاری به مسائل استقلال ندارم. حرفم درباره پرسپولیس است و اینکه چرا با پرسپولیس هم برخورد مشابهی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مدیر عامل پرسپولیس ناچار به دفاع از حق پرسپولیس و هواداران هستم. اگر پای تیم دیگری هم در میان بود، باز هم این حرف‌ها را می‌زدم.

رویانیان اظهار داشت: خوب به یاد دارم در زمانی که اجلاس سران عدم تعهد در تهران برپا بود و ما برای سفر به اهواز، مشکل پرواز داشتیم به سازمان لیگ گفتیم امکان تهیه بلیت نیست و خواستیم بازی را دو، سه روز عقب بیندازند ولی مسئولان محترم سازمان لیگ در مصاحبه‌های خود گفتند پرسپولیس با قطار یا اتوبوس به اهواز برود، حال فاصله تهران تا اهواز کجا و فاصله تهران تا رشت کجا.

وی به موضوع جالب دیگری هم اشاره کرد: در این بخش هم دوباره تصمیم متناقض گرفته شد و بازی استقلال عقب افتاد تا شرایط سفرشان فراهم شود. این اتفاقات در شرایطی روی می‌دهد که ما اتفاقات سال گذشته مبنی بر تغییر ناگهانی زمان دربی جام حذفی را از یاد نبرده‌ایم. اینکه چگونه به ناگاه تاریخ بازی عوض شد تا پرسپولیس با خیل مصدومان و محرومان راهی آن مسابقه شود.

رویانیان در پایان گفت: حرف برای گفتن بسیار است و آنها را در جای خود مطرح می‌کنم چون به منافع خودم فکر نمی‌کنم و موظف به دفاع از حق پرسپولیس هستم و آنچه که برای همه ملموس است را بیان خواهم کرد.