  1. جامعه
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

تقدیر رئیس شورای عالی استانها از وزیر بهداشت

رئیس شورای عالی استانها از حضور وزیر بهداشت و ارائه گزارش جامع وی از نظام سلامت در اجلاس عمومی این شورا تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه مهندس مهدی چمران خطاب به وزیر بهداشت به این شرح است:

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر دستجردی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تحیات الهی و آرزوی توفیق خدمت برای جنابعالی و همه خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی

احتراماً، به مصداق «من لم یشکر الناس، لم یشکرالله» از حضور جنابعالی در شصت و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها و ارایه گزاش جامع از عملکرد مطلوب آن وزارتخانه، برای جمع نمایندگان منتخب مردم در شورای عالی استانهای کشور به خصوص پیشنهاد تشکیل کارگروهی به منظور همکاری بیشتر بین شوراها و شهرداری‌ها با آن وزارتخانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

انتظار دارد با برنامه‌ریزی و تعامل فی‌مابین و تشکیل کارگروه مربوطه، گام‌های مؤثری جهت ارتقاء وضعیت مدیریت محلی، منطقه‌ای و ملی در راستای حفظ سلامت جامعه برداشته شود. امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت در همه ابعاد زندگی به ویژه در خدمتگذاری به مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 1757372

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