تقدیر رئیس شورای عالی استانها از وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه مهندس مهدی چمران خطاب به وزیر بهداشت به این شرح است:

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر دستجردی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تحیات الهی و آرزوی توفیق خدمت برای جنابعالی و همه خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی

احتراماً، به مصداق «من لم یشکر الناس، لم یشکرالله» از حضور جنابعالی در شصت و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها و ارایه گزاش جامع از عملکرد مطلوب آن وزارتخانه، برای جمع نمایندگان منتخب مردم در شورای عالی استانهای کشور به خصوص پیشنهاد تشکیل کارگروهی به منظور همکاری بیشتر بین شوراها و شهرداری‌ها با آن وزارتخانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

انتظار دارد با برنامه‌ریزی و تعامل فی‌مابین و تشکیل کارگروه مربوطه، گام‌های مؤثری جهت ارتقاء وضعیت مدیریت محلی، منطقه‌ای و ملی در راستای حفظ سلامت جامعه برداشته شود. امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت در همه ابعاد زندگی به ویژه در خدمتگذاری به مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی موفق و مؤید باشید.