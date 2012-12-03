۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

در خوزستان/

مسئولان به استقبال ضریح متبرک امام حسین(ع) می روند

اهواز- خبرگزاری مهر: با اعلام حرکت کاروان سفینةالنجاة از استان لرستان به سمت خوزستان و شهرستان اندیمشک، کاروانی از مسئولان استان خوزستان به استقبال ضریح مطهر امام حسین (ع) حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با انتظار مردم استان خوزستان برای ورود ضریح مطهر اباعبدالله الحسین به استان خوزستان،  کاروان سفینةالنجاة به سمت ورودی استان خوزستان در شهرستان اندیمشک در حرکت است.

براین اساس کاروانی از مسئولان خوزستانی و متشکل از نماینده ولی فقیه در خوزستان، استاندار،  معاونان استاندار خوزستان، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات در منطقه پل زال در مرز خوزستان با لرستان، از ضریح مطهر امام حسین (ع) استقبال می کنند.

ضریح متبرک امام حسین (ع)در مسیر پل زال توسط مردم پل ‌دختر استقبال و برای ورود به اندیمشک بدرقه می شود.

 شهر حسینیه از توابع شهرستان اندیمشک نخستین شهر استان خوزستان است که تا ساعاتی دیگر از ضریح منور امام حسین (ع) استقبال می ‌کند.
 
شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، اهواز، آبادان و خرمشهر شش شهری هستند که میزبان ضریح جدید بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهند بود. 
