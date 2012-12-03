دیدار مخالفان با نمایندگان سازمان ملل/ صدور حکم 13 معترض به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: جمعیتهای سیاسی مخالف شامل گروههای عمده مخالفان بحرینی شامل جمعیت الوفاق ملی اسلامی، جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی (وعد)، جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی، جمعیت التجمع الوطنی الدیمقراطی الوحدوی و جمعیت الإخاء الوطن با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار کردند.

در این دیدار وضعیت حقوق بشر در بحرین مورد بررسی قرار گرفت.

گروههای مخالف از کمیساریای عالی حقوق بشر قدردانی کردند و نامه ای را به وی درباره مسائلی که نیاز به پیگیری حقوق بشری دارد، ارائه کردند.

خبر دیگر اینکه منابع حقوقی بحرینی اعلام کردند: دادگاه تجدید نظر بحرین حکم خود را درباره سیزده نفر از مخالفان در هفتم ژانویه 2013 صادر می کند.

این منابع بیان کردند: دادگاه در نشست امروز خود با درخواست آزادی سیزده نفر مذکور مخالفت کرده است.

محمد الجشی از وکلای بحرینی در این باره نوشت : دادگاه تجدید نظر با درخواست ما برای آزادی رهبران مخالفان بحرینی مخالفت کرد.

منابع حقوق بحرینی همچنین افزودند: دادگاه تجدید نظر اولین جلسات خود درباره این موضوع را دوشنبه برگزار کرد، اما در این جلسه هیچ یک از زندانیان حضور نداشتند و فقط تعدادی از نزدیکان آنها،نمایندگان سفارتخانه های خارجی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل حاضر بودند.

شایان ذکر است که سازمان عفو بین الملل اخیرا خواستار آزادی سیزده مخالفت بحرینی شده بود.عبدالهادی الخواجه" فعال بحرینی که در اعتراض به بازداشت خود به مدت 110 روز اعتصاب غذا کرده بود از جمله 13 نفری است که روز سه شنبه در انتظار حکم دادگاه استیناف خواهد بود.