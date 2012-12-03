حبیب کاوش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم "آدم آهنی" بعد از "پذیرایی ساده" در گروه سینمایی عصرجدید اکران میشود. همچنین هر زمانی که سینما آزادی وارد چرخه اکران شود باید "پله آخر" را در اولین فرصت اکران کند و نمایش عمومی تهران 1500" را هم در اولویت قرار دهد.
وی افزود: از تاریخ 15 آذرماه تمامی سینماها موظفند در طول روز سئانسهای معمول خود را به نمایش بگذارند. در زمستان 5 سئانس و در تابستان 6 سئانس باید فیلمها را نمایش دهند و دیگر سئانس چرخشی نداریم.
کاوش ادامه داد: سئانسهای فوقالعاده نیز در پردیسهای 5 سالنه دو فیلم و در پردیسهای دو سالنه فقط یک فیلم اکران شود. سئانسهای فوقالعاده نیز از ساعت 22:30 و 23 آغاز میشود.
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