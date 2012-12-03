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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

کاوش در گفت‌وگو با مهر:

"پله آخر" همچنان بلاتکلیف است/ سئانس‌های چرخشی حذف شد

"پله آخر" همچنان بلاتکلیف است/ سئانس‌های چرخشی حذف شد

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش از حذف سئانس‌های چرخشی در سینماها خبر داد.

حبیب کاوش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم "آدم آهنی" بعد از "پذیرایی ساده" در گروه سینمایی عصرجدید اکران می‌شود. همچنین هر زمانی که سینما آزادی وارد چرخه اکران شود باید "پله آخر" را در اولین فرصت اکران کند و نمایش عمومی تهران 1500" را هم در اولویت قرار دهد.

وی افزود: از تاریخ 15 آذرماه تمامی سینماها موظفند در طول روز سئانس‌های معمول خود را به نمایش بگذارند. در زمستان 5 سئانس و در تابستان 6 سئانس باید فیلم‌ها را نمایش دهند و دیگر سئانس چرخشی نداریم.

کاوش ادامه داد: سئانس‌های فوق‌العاده نیز در پردیس‌های 5 سالنه دو فیلم و در پردیس‌های دو سالنه فقط یک فیلم اکران شود. سئانس‌های فوق‌العاده نیز از ساعت 22:30 و 23 آغاز می‌شود.

کد مطلب 1757378

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