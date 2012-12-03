جایگزینی میز تشریح مجازی به جای تشریح اجساد واقعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت به نقل از استادان آناتومی پزشکی اعلام کرد: کلاسهای آموزش دانشگاه امپریال لندن به میز تشریح مجازی (Virtual dissection table) مجهز شده است. میز تشریح مجازی یک صفحه چند لمسی بوده و یک اسکن سه بعدی از کل بدن انسان را نمایش می دهد. این اسکن به حسب نیاز می تواند عضلات، عروق، استخوان ها و احشا را نشان دهد یا آنها را برای دیدن بافت های زیرین پنهان کند.

کلاس آناتومی دانشگاه استنفورد نیز به این گجت مجهز است. براین اساس آنها اعلام کرده اند که استفاده از این گجت تاثیر مثبتی روی آموزش دانشجویان داشته است و این نکته را در کلاسهای آموزش مجازی که به رایگان برگزار می کنند نیز با افتخار اعلام کرده اند. البته وجود این ابزار، نیاز به کلاس های تشریح با جسدهای واقعی را حذف نمی کند، اما کمک بزرگی برای آموزش بهتر این درس سخت در پزشکی به حساب می آید.

از گذشته های دور تاکنون، دانشجویان پزشکی از یک کتاب اطلس آناتومی شناخته شده و برای آموزش هم از کالبد شکافی اجساد استفاده کرده اند، اما کم کم تبلتها و اسمارت فون ها در حال جایگزین شدن با کتب و صفحات تاچ اسکرین با اجساد هستند.

این گجت ها با صرف هزینه های کمتر و آموزش بهتر، می توانند کمک فراوانی به علم پزشکی کنند.