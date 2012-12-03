  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

جایگزینی میز تشریح مجازی به جای تشریح اجساد واقعی

جایگزینی میز تشریح مجازی به جای تشریح اجساد واقعی

نتایج پژوهشهای صورت گرفته در دانشگاه امپریال لندن نشان می‌دهد میز تشریح مجازی با ایجاد توانایی دیدن مقاطع بدن در جهات مختلف، دارای قابلیت بهتری برای آموزش دانشجویان پزشکی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت به نقل از استادان آناتومی پزشکی اعلام کرد: کلاسهای آموزش دانشگاه امپریال لندن به میز تشریح مجازی (Virtual dissection table) مجهز شده است. میز تشریح مجازی یک صفحه چند لمسی بوده و یک اسکن سه بعدی از کل بدن انسان را نمایش می دهد. این اسکن به حسب نیاز می تواند عضلات، عروق، استخوان ها و احشا را نشان دهد یا آنها را برای دیدن بافت های زیرین پنهان کند.

کلاس آناتومی دانشگاه استنفورد نیز به این گجت مجهز است. براین اساس آنها اعلام کرده اند که استفاده از این گجت تاثیر مثبتی روی آموزش دانشجویان داشته است و این نکته را در کلاسهای آموزش مجازی که به رایگان برگزار می کنند نیز با افتخار اعلام کرده اند. البته وجود این ابزار، نیاز به کلاس های تشریح با جسدهای واقعی را حذف نمی کند، اما کمک بزرگی برای آموزش بهتر این درس سخت در پزشکی به حساب می آید.
 
از گذشته های دور تاکنون، دانشجویان پزشکی از یک کتاب اطلس آناتومی شناخته شده و برای آموزش هم از کالبد شکافی اجساد استفاده کرده اند، اما کم کم تبلتها و اسمارت فون ها در حال جایگزین شدن با کتب و صفحات تاچ اسکرین با اجساد هستند.
 
این گجت ها با صرف هزینه های کمتر و آموزش بهتر، می توانند کمک فراوانی به علم پزشکی کنند.
کد مطلب 1757379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها