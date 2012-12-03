درخشش شناگران معلول البرزی در رقابتهای لیگ کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از رقابتها که با حضور 8 تیم از استان ها ی البرز، تهران، قم، آذربایجان شرقی، اردبیل و گلستان در کلاسهای پزشکی S1 تا S10 در دو بخش انفرادی و تیمی به میزبانی هیات جانبازان و معلولین استان قم پیگیری شد.

اعظم آرزو مند شرکت کننده ی البرزی کلاس s9 در 50m کرال پشت طلا ، و در دو ماده 50mقورباغه و 100mکرال سینه 2مدال نقره را به خود اختصاص دهد، وجیهه هوشمند شرکت کننده کلاس s10 در دو ماده 50m پروانه و 50m کرال پشت مدال نقره و در50m قورباغه مدال برنز کسب کرد، پری خان محمدی شرکت کننده کلاس s6 از البرز دو نقره 50mپروانه و 50m کرال پشت را از آن خود کرد و در 100mآزاد برنز گرفت.

الناز دارابیان دیگر شرکت کننده البرزی کلاس s5 نیز موفق شد در دو ماده 50m کرال پشت و 50m کرال سینه مدال برنز این دوره از رقابتها را به دست آورد و در مجموع تیم استان البرز با کسب یک مدال طلا 6 نقره و 4 برنز بعد از تیم های قم ، تهران ، آذربایجان شرقی و اردبیل در جایگاه پنجم ایستاد.



بیست قهرمان نیم فصل مسابقات فوتسال بانوان شد



نیم فصل رقابتهای لیگ فوتسال بانوان البرز با قهرمانی بیست پایان یافت.



در هفته نهم، هفته پایانی مسابقات لیگ فوتسال بانوان البرز پاسارگاد 6 بر 1 البرز را شکست داد ، نظر آباد 3بر5 مقابل مهبد مغلوب شد ، پتزا دی 7 بر 1 از سد استقلال گذشت ، کانون کرج 8 بر 2 مقابل نشاط به پیروزی رسید و بیست 16 بر صفر جهان نما را در هم کوبید تا در پایان نیم فصل قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است در این دوره از رقابتها در سالن مجموعه ورزشی انقلاب کرج پیگیری شد و تیم های مهبد و کانون کرج به ترتیب با 22 و 21 امتیاز بعد از بیست در جایگاههای دوم و سوم جدول رده بندی را از آن خود کردند.



سایپای البرز مغلوب آلمینیوم المهدی شد



از سری مسابقات لیگ برتر والیبال جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم سایپای البرز 3بر1 بازی را به آلمینیوم المهدی واگذار کرد.



در دیگر دیدار های هفته دهم از دور رفت پیشگامان کویر 3بر1 شهرداری ارومیه را شکست داد ، متین ورامین سه بر 1 مقابل نوین کشاورز به برتری دست یافت ، میزان خراسان حریف هفته گذشته سایپای البرز 3 بر 2 مقابل شهرداری تبریز مغلوب شد ، باریج اسانس سه بر یک از سد جواهری گنبد گذشت و سایپای البرز در دیداری حساس مقابل آلمینیوم المهدی به میدان رفت و سه بر یک بازی را واگذار کرد که با این شکست از جمع چهار تیم برتر به جایگاه ششم جدول رده بندی تنزل رتبه یافت .



شایان ذکر است تا پایان هفته دهم از دور رفت پیشگامان کویر کماکان در صدر جدول جای دارد و متین ورامین ، پیکان تهران ، میزان خراسان ، کاله مازندارن و سایپای البرز به ترتیب جایگاههای دوم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

