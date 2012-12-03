تحول اساسی در فوتبال تبریز را شاهد خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس قوام لاله امروز در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه اولین زمین چمن محلات با پیگیریهای شهردار و رئیس شورای شهر تبریز افتتاح شد و دو زمین دیگر نیز در زمانهای آتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: زمین چمن شیخ محمد خیابانی (مشعل) افتتاح شد و امیدواریم به زودی دو زمین رشیدیه و توحید عباسی نیز به بهرداری برسد.

قوام ابراز داشت: مجوز احداث چمن مصنوعی در 10 زمین محلات از شورا و شهرداری گرفته شده است که با احداث این زمینها می توانیم به آینده فوتبال تبریز امیدوار باشیم.

وی با اشاره به تاریخچه فوتبال در تبریز گفت: در دهه ۵۰ دکتر کوشافر استاد علوم تربیتی دانشگاه تبریز یک مدرسه فوتبال در این شهر تأسیس کرد و درسال ۱۳۳۶مسابقات در شهر اصفهان برگزار شد و تیم منتخب تبریز توانست قهرمان این دوره از رقابت ها شود.

رئیس کمیته فوتبال محلات تبریز و حومه یادآور شد: از معروف ترین بازیکنانی که از فوتبال محلات تبریز به تیم ملی راه یافته اند می توان به بیوک جدی کار، داوود ارغوانی، حبیب دایی اوغلی، بیوک صباغ، حسین خداپرست،احد شیخ لاری، کریم باقری ،برادران دین محمدی، برادران خطیبی، یونس باهنر، ستار همدانی اشاره کرد.

