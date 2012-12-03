خرید و فروش اراضی "حاج کهوای" شهرکرد ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر واحد بیان کرد: پیرو اخطارههای قبلی وبا توجه به قانون حفظ کاربری زراعی وباغی هرگونه خرید وفروش، تفکیک وتغییر کاربری در اراضی حاج کهوای شهرکرد تحت عنوان فناوران و یا ناحیه صنعتی اکیداًممنوع است.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه اراضی زراعی وباغی به عنوان پشتوانه امنیت غذایی نسل حاضرونسل های آینده درهرکشوری محسوب می شود وفقدان آن موجب وابستگی کشور به ابرقدرت ها وکشورهای استعمارگر می شود، تغییر کاربری این اراضی ممنوع شده است.

وی در پایان گفت: باید این اراضی همچنان کاربری خود را در زمینه کاربری زراعی حفظ کند از این رو درصورت هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم از طریق مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.

۴۲ هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری در دست ساخت است

معاون عمرانی استانداری استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۲ هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری در دست ساخت است.

وی ادامه داد: دو هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات نیز به اجرا و تکمیل طرح مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان پرداخت شد.

محمود عیدی از اعطای ۸۱ درصد تسهیلات بافت فرسوده در استان خبر داد و افزود: این میزات تسهیلات ۱۰۶ میلیارد ریال است و به نوسازی ۵۳۰ واحد مسکن مهر اعطا شده است.



عیدی افزود: برای احداث هشت هزار و ۴۳۱ واحد مسکن روستایی نیزی ۸۱۴ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال تسهیلات اعطا شد.

اعطای گواهینامه بین المللی کیفیت ساخت قطعات کشتی به صنعتگران چهارمحالی

صنتعگران چهار محال و بختیاری موفق به دریافت گواهینامه بین المللی کیفیت ساخت قطعات کشتی BV شدند.



معاون تولید و امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این گواهینامه را شرکتهای معتبر سازنده قطعات کشتی آمریکا و فرانسه ، پس ازسه سال آزمایش قطعات این واحد تولیدی در آبهای خلیج فارس و آزمایشگاههای تخصصی خود به صنعتگران تنها واحد تولید قطعات کشتی این استان اعطا کرده اند.



محمد کاظم منزوی افزود: مقاومت در برابر شرایط نامساعد جوی ، سازگاری با محیط و هماهنگی با سامانه های مختلف ، سازگاری با روان کارها و فراورده های ساخت داخل از ویژگیهای قطعات ساخته شده در این واحد تولیدی است.



منزوی با بیان اینکه صنعتگران این استان پیش از این گواهینامه کیفیت بین المللی iGs را دریافت کرده بودند، افزود: قطعات تولید شده در این واحد تولیدی مانند ترمز گریبوکس ، وینچ سنگین ،سامانه نیرومحرکه عرشه ، درب و پنجره و قطعات ایمنی که تا دو سال پیش از هلند آلمان و روسیه وارد کشور می شد هم اکنون 60درصد ارزانتر از قیمت مشابه خارجی است.



وی گفت: متخصصان چهار محال و بختیاری پارسال هم به فناوری ساخت موتورهای پرتوان استرلینگ ، نخستین سامانه بازیافت دی اکسید کربن کشور و نخستین رینگ یکپارچه جهان دست یافتند.

چهار محال و بختیاری به جمع دارندگان فناوری ساخت قطعات کشتی پیوست



مدیرعامل تنها واحدتولید قطعات کشتی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر چین محصولات این واحد تولیدی را کپی برداری، تولید و روانه بازار مصرف می کند گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید دستگاههای تراش و برش دقیق یا سی ان سی می توان محصولات این واحد تولیدی را به صورت رقابتی عرضه کرد.



حسین علی محمدی افزود: کشتی های نظامی گنجوی یک ، دو وسه ، نگار هرمز ، رضا 101، تنب، نقش جهان ، مرجان کیش ،معراج 4هزار ، میعاد 4هزار ،آراباختر 10 و12 از جمله کشتی هایی هستند که با استفاده از قطعات این واحد تولیدی درکارخانه های کشتی سازی شهید موسوی خرمشهر ، شهید درویشی بندرعباس و صدرای بوشهر ساخته شدند.



وی گفت:با اضافه شدن چهار محال و بختیاری به جمع دارندگان فناوری ساخت قطعات کشتی ایران رتبه هشتم دنیا در تولید قطعات کشتی را از آن خود کرد.



علی محمدی افزود: فعالیت این واحد تولیدی از 10 سال پیش در چهار محال و بختیاری آغاز شد اما از دوسال پیش به جمع دارندگان فناوری ساخت قطعات کشتی کشور پیوست.

آغاز طرح جمع آوری کالاهای وارداتی بدون بارکد از اول دیماه در چهارمحال و بختیاری

طرح جمع آوری کالاهای وارداتی بدون بارکد دو بعدی طرح شبنم اول دیماه در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.



رئیس اداره بازرسی و مبارزه با کالای قاچاق سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه

کالاهای بدون بارکد شبنم در چهارمحال و بختیاری از ابتدای دیماه مشمول قانون قاچاق هستند، گفت: بازرسان کالاهای وارداتی بدون بارکد دو بعدی شبنم را از ابتدای دیماه مصادره می کنند.



بیژن بهرامی افزود: برای اجرای مرحله دوم طرح شبنم 368 نوع کالا پیش‌بینی شده و حدود 22 اتحادیه نیز مشمول هستند.