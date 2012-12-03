به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام تعطیلی روزهای سهشنبه و چهارشنبه 14 و 15 آذرماه در شهر تهران به دلیل آلودگی هوا بیشتر روزنامههای سراسری کشور فردا سهشنبه 14 آذر منتشر خواهد شد.
بر این اساس روزنامههای جوان، همشهری، اعتماد، تهران امروز، ایران، جامجم، بهار، ابتکار، قدس، دنیای اقتصاد، کیهان و اطلاعات، طی روزهای آتی منتشر خواهند شد.
همچنین روزنامه آرمان نیز تاکنون تصمیمی مبنی بر منتشر نشدن در تاریخ 14 آذر نگرفته است.
روزنامه ابرار تنها روزنامهای است که از تصمیم قطعی برای منتشر نشدن در روزهای باقیمانده از این هفته خبر داده است.
به نظر میرسد، روزنامههای سراسری به دلیل داشتن مخاطبانی در محدودهای غیر از تهران، انتشار خود را متوقف نکنند. همچنین گرفتن آگهیهای تجاری موجب شده تا روزنامهها به خاطر تعهدات خود اجباراً منتشر شوند.
استانداری تهران، شهر و بخشی از این استان را به دلیل آلودگی شدید هوا، روزهای سهشنبه و چهارشنبه تعطیل اعلام کرده است.
