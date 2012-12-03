پرورش استعداد جوانان انقلابی از مهمترین اهداف بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید صفدری ظهر دوشنبه در جمع طلاب حوزه علمیه باقر العلوم این شهرستان با بیان اینکه حلقه های شجره طیبه صالحین در راستای این مهم ایجاد شد، افزود: یکی از اهداف عمده اجرای طرح صالحین کادر سازی برای نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه مدیران اجرایی باید بر اساس تفکر بسیجی انتخاب شوند، تصریح کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای طرح حلقه های صالحین، ارتقای سطح کیفی پایگاه های بسیج و حضور طلاب به عنوان سر گروه این حلقه در تحقق اهداف بسیج موثر خواهد بود.

صفدری افزود: حلقه‌ های صالحین حلقه ‌های یارگیری برای امام عصر (عج) است که در آن بسیجیان ضمن تقویت بنیان‌های معرفتی خود، به عمق بخشی هر چه بیشتر انقلاب در داخل می ‌پردازند.

امام جمعه سرپل ذهاب با تاکید بر حضور طلاب و علما در برنامه های مقابله با توطئه های دشمن و تقویت معرفت دینی گفت: آثار این طرح عظیم در آینده مشهود است و علمای بزرگوار و ائمه جماعات در اجرای این طرح که از جمله اهداف اصلی آن انس بیشتر بسیجیان با سنگر مساجد است، می توانند کمک ‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرپل ذهاب نیز در این همایش با اشاره به تهدیدات فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی اظهار کرد: امروز تمام همت سپاه در اجرای این طرح بکار گرفته شده و دشمنان از این موضوع در هراس هستند.

سرهنگ مسعود قنبری طرح صالحین را در جهت خودسازی و آمادگی نیروهای بسیجی برای ورود به عرصه های مورد نیاز انقلاب ضروری دانست و از علما و طلاب خواست تا سپاه را در اجرای این طرح مهم یاری کنند.

وی ادامه داد: پرورش امر مهمی است و این رسالت عظیم بر عهده شجره طیبه صالحین گذاشته شده، لذا مربیان و سرگروه‌ها، خود باید افراد خود ساخته ‌ای باشند تا بتوانند سربازان خوبی برای حضرت ولی عصر(عج) بسازند.

