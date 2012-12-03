ازدحام هواداران آلومینیوم در باجه های بلیت فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و سپاهان اصفهان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر رفته اند.

هواداران تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان از این دیدار استقبال بسیار بیشتری نسبت به سایر دیدارهای خانگی آلومینیوم داشته اند و همین مساله موجب ازدحام تماشاگران در پشت باجه های بلیت فروشی ورزشگاه خلیج فارس شده و در حالیکه مسابقه آغاز شده است تماشاگران هنوز برای خرید بلیت با مشکلاتی مواجه هستند و بسیاری از آنها نتوانسته اند وارد ورزشگاه شوند.

کوچک بودن و کم بودن تعداد باجه های بلیت فروشی یکی از مشکلات ورزشگاه خلیج فارس است که در این مسابقه حساس برای هواداران هرمزگانی مشکلاتی را ایجاد کرده است. این مساله در حالی رخ داده که هنوز صندلی های خالی بسیاری در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس دیده می شود.

به گزارش مهر، دیدار تیم های آلومینیوم و سپاهان در حال حاضر با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان در حال پیگیری است.