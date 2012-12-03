به گزارش خبرنگار مهر، ابرهیم شیخ بهایی پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح طرح‌های ملی ورزشی دانش‌آموزان استثنایی استان کرمان گفت: آموزش و پرورش تمام سعی خود را برای خدمت به معلولین به کارگرفته است.

وی با اشاره به استعدادهای نهفته معلولین گفت: باید با برنامه ریزی دقیق زمینه مناسب را برای کشف و پرورش استعدادهای این افراد فراهم آوریم.

شیخ بهایی تصریح کرد: درست است این قشر با کمبودهایی مواجه است اما آنها با استفاده از همین امکانات و به لطف اراده خود توانسته اند بر معلولیت فایق آیند.

این مسئول تصریح کرد: باید زمینه حضور معلولین در عرصه های مختلف جامعه فراهم شود.

شیخ بهایی یادآور شد: فرد معلول با پشتکار و کوشش می تواند به موفقیت های عظیمی دست پیدا کند و در این مسیر وظیفه مسئولین است که آنها را مورد حمایت قرار دهند.