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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

شیخ بهایی:

زمینه حضور معلولین در عرصه های مختلف جامعه فراهم شود

زمینه حضور معلولین در عرصه های مختلف جامعه فراهم شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بر لزوم فراهم کردن زمینه لازم برای حضور معلولین در عرصه های مختلف جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابرهیم شیخ بهایی پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح طرح‌های ملی ورزشی دانش‌آموزان استثنایی استان کرمان گفت: آموزش و پرورش تمام سعی خود را برای خدمت به معلولین به کارگرفته است.

وی با اشاره به استعدادهای نهفته معلولین گفت: باید با برنامه ریزی دقیق زمینه مناسب را برای کشف و پرورش استعدادهای این افراد فراهم آوریم.

شیخ بهایی تصریح کرد: درست است این قشر با کمبودهایی مواجه است اما آنها با استفاده از همین امکانات و به لطف اراده خود توانسته اند بر معلولیت فایق آیند.

این مسئول تصریح کرد: باید زمینه حضور معلولین در عرصه های مختلف جامعه فراهم شود.

شیخ بهایی یادآور شد: فرد معلول با پشتکار و کوشش می تواند به موفقیت های عظیمی دست پیدا کند و در این مسیر وظیفه مسئولین است که آنها را مورد حمایت قرار دهند.

کد مطلب 1757393

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