مشاوره ژنتیک نقش موثری در کاهش نرخ معلولیت خراسان جنوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضازاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح مشاوره ژنتیک به معلولان استان، با تاکید بر اینکه باید زمان مشاوره ژنتیک در بین مردم اطلاع رسانی شود، اظهارداشت: بهترین زمان برای مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری است.

وی اضافه کرد: مشاوره ژنتیک در بین زوج های جوان بویژه ازدواج های فامیلی باید به به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود.

رضازاده با اشاره به اینکه بیشترین نرخ معلولیت در استان ناشی از ازدواج های فامیلی است، تصریح کرد: این مهم نیازمند اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در این منطقه است.

وی در خصوص نحوه مشاوره ژنتیک، اظهارداشت: زوجین در مشاوره ژنتیک فقط با متخصصان مربوطه مشاوره می کنند و پس از رسم شجره خانوادگی و معاینات و بررسی های لازم اقدامات لازم انجام می شود.

رضازاده ادامه داد: این مشاوره به افراد مبتلا یا خانواده های در معرض بیماری کمک می کند تا از سیر بیماری، تشخیص، پیش آگهی، درمان و احتمال بروز مجدد آن در بستگان آگاه شوند.

مدیر مرکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مشاوره ژنتیک برای زوجین، یادآور شد: در این راستا معلولان خانواده هایی که چند فرد معلول دارند به منظور جلوگیری از فرزند معلول دیگر، در اولویت مشاوره قرار دارند.