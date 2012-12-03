ضریح امام حسین (ع) یک هفته میهمان خوزستان است

سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضریح مبارک و مطهر امام حسین (ع) پس از عبور از استانهای تهران، مرکزی ایلام و لرستان ظهر امروز دوشنبه وارد استان خوزستان می شود.

وی با بیان اینکه ضریح مطهر از شهر اندیمشک وارد استان خوزستان می ‌شود، افزود: آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز و جمعی از مسئولان استانی از ضریح مطهر سید الشهدا (ع) استقبال می کنند.



جعفری با اشاره به برنامه های متنوع تدارک دیده شده در شهرستانهای مختلف به منظور استقبال از ضریح مطهر، گفت: ضریح مطهر حضرت سید الشهدا(ع) میزبان شش شهر از شهرهای استان خوزستان خواهد بود.



وی تصریح کرد: مدت زمان توقف ضریح مطهر امام حسین (ع) در استان خوزستان یک هفته است که این مدت بیشتر از سایر استانها بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: ضریح جدید حرم نورانی حضرت امام حسین (ع) در قم ساخته شده و قرار است برای نصب و تعویض ضریح قدیمی به کربلا فرستاده شود.



وی برگزاری مراسم عزای حسینی، قرائت زیارت عاشورا، قرائت دعای روح بخش کمیل، دعای ندبه و برپایی نماز جماعت در کنار ضریح مطهر را از جمله برنامه‌ هایی اعلام کرد که در روزهای میزبانی ضریح مطهر پیش بینی شده است.



جعفری گفت:مردم خونگرم خوزستان با آمادگی کامل در انتظار استقبال از ضریح مطهر ابا عبدالله الحسین (ع) و کاروان سفینة النجاة هستند.