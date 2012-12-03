همایش هنرهای آئینی عاشورایی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد زاده دبیر این همایش ارائه 14 مقاله در موضوعات مختلف هنرهای اسلامی مانند: ادبیات عاشورایی، مقتل نویسی، تأثیر عاشورا در هنرهای تجسمی و تجلی هنر در هنرهای نمایشی را از اهم فعالیت های این همایش توصیف کرد.



این همایش با برگزاری سه نشست و ارائه جمعاً 14 مقاله در خصوص برخی از هنرهای متاثر از فرهنگ عاشورا به کار خود پایان داد .



یادآور می شود پرده برداری از آثار سقاخانه سفالی که به همت استادان و دانشجویان گرایش سفال رشته هنر اسلامی ساخته شده است و همچنین برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع عاشورا از دیگر برنامه های جانبی این همایش یک روزه بود.

تشکیل 45 فقره پرونده طی طرح نظارتی محرم در مراغه



سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت: با شروع ماه محرم و طرح ویژه نظارت بر کالا و خدمات 45 فقره پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

حسن مصیبی امروز دو شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی این مدت بیش از 135 مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان صورت پذیرفت.

وی تعداد تخلف کشف شده را 65 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: پرونده های متشکله اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی و تقلب، عرضه خارج از شبکه جمعا به 120 میلیون ریال بوده است که جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

پلمپ 15 کارگاه خوراک دام و طیورغیر مجاز در آذربایجان شرقی



مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: با تلاشهای بازرسان بهداشتی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی 15 واحد کارگاه تولید خوراک دام و طیور غیر مجاز در سطح استان آربایجان شرقی پلمپ گردید.



بهراد زندیه امروز دوشنبه از پلمپ 15 کارگاه تولید خوراک دام و طیور غیرمجاز در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه بهداشت خوراک دام و طیور در بهره‌وری اقتصادی دامداری‌ها، سلامت دام و در نهایت نقش برجسته آن در بهداشت عمومی جامعه اداره کل دامپزشکی استان از سال‌های پیش طرح ساماندهی کارخانجات خوراک دام و طیور را اجرا و در سال گذشته به اتمام رسانیده است.



زندیه با تقدیر از کارشناسان اداره نظارت و حراست اداره کل دامپزشکی استان در برخورد جدی با این کارگاههای غیرمجاز گفت: این کارگاهها به صورت زیرزمینی مشغول به کار بودند که همگی با حکم قضایی و به صورت ضربتی پلمپ شدند.