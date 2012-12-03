اختلاف 1000 تومانی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس و بازار

به گزارش خبرنگار مهر، علیمردان شیبانی در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: بخشنامه‌هایی که به تازگی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری صادر کرده، سردرگمی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در اقتصاد، اثر عکس داشته است.

نایب رئیس انجمن صنایع نساجی افزود: نمونه آن، بخشنامه اخیر گمرک در مورد صادرات کالا است، این در شرایطی است که بخشی از صادرات صنایع نساجی به ویژه فرش ماشینی به صورت ریالی انجام می‌شود، در حالی که دولت از صادرکنندگان در مورد هزینه‌کرد ارز حاصل از صادراتشان توضیح می‌خواهد.

وی با انتقاد از مصوبات دولت در خصوص شیوه عرضه پتروشیمی‌ها تصریح کرد: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بر این شد که مواد پتروشیمی از طریق بورس و به قیمت فوب خلیج فارس منهای 5 درصد فروخته شود، این در حالی است که به هر پتروشیمی اجازه داده شد که هر هفته، 5 درصد به قیمت خود اضافه کند، بنابراین همه به دلیل بهره مندی از سود بیشتر، عرضه را کم کرده بودند.

به گفته شیبانی، در عین حال این مواد پتروشیمی از سوی دولت قیمت‌گذاری شد که این کار فلسفه بورس را زیر سؤال می‌برد، زیرا خرید و فروش در بورس باید به صورت رقابتی انجام شود، این در حالی است که واحدهای پتروشیمی به مدت 3 ماه هیچ محصولی را در بورس عرضه نکردند و این امر به چند برابر شدن قیمت انجامید.

وی اظهار داشت: اختلاف قیمت برخی از مواد پتروشیمی میان بورس و بازار آزاد تا هزار تومان در هر کیلو ‌رسید که خود سبب ایجاد رانت شده بود.

این مقام مسئول در انجمن صنایع نساجی خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت موانع زیادی را بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کرده است که بر اساس آن، باید بازپرداخت وام‌هایی که در گذشته دریافت شده است با دلار اتاق مبادلات ارزی تسویه شود که این به ضرر تولید است.