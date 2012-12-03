آغاز احداث 5 پل عابر توسط شهرداری منطقه پنج

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار امروز دوشنبه با اعلام این مطلب افزود:عملیات احداث پل عابرگذر میدان شهید فهمیده در مراحل پایانی قرار دارد و ساخت 5 پل هوایی جدید نیز آغاز شده است.



به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز ، وی ادامه داد: ساخت 4 پل عابر گذر جدید نیز در اتوبان پاسداران مقابل کوی زمرد ، مقابل آپارتمانهای جماران ، ورودی دانشگاه آزاد اسلامی در جاده تهران و ورودی شهرک مرزداران توسط این منطقه با 16 میلیارد ریال آغاز شده است .



با بهره برداری و ساخت پل های هوایی جدید تعداد پل عابرگذر در سطح حوزه منطقه پنج به 7 مورد خواهد رسید .



برگزاری سومین همایش ترافیک در تبریز



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از برگزاری سومین همایش ترافیک از سوی این معاونت طی روزهای آینده خبر داد.

وحید کیا امروز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: سومین همایش ترافیک 25 آذرماه امسال و همزمان با روز حمل و نقل و رانندگان در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار خواهد شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف و محورهای این همایش تصریح کرد: طرح و بررسی مسایل و مشکلات حوزه حمل و نقل و ترافیک تبریز، تجلیل از کارکنان خدوم این حوزه به ویژه رانندگان زحمت کش ناوگان حمل و نقل درون‌شهری ، ارائه عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمان‌های تابعه، ارائه مقاله های علمی ارسالی به این معاونت و نیز برگزاری نمایشگاه دستاوردهای حمل و نقل و ترافیک از مهم‌ترین محورها و برنامه‌های پیش‌بینی شده در این همایش می‌باشد.



شهرداری به دنبال نهادینه‌سازی بسترهای نشاط اجتماعی در شهر است



شهردار تبریز تلاش برای نهادینه‌سازی بسترهای نشاط و شادابی عمومی در سطح شهر و بین شهروندان از طریق ورزش را سیاست و برنامه راهبردی مدیریت شهری تبریز برشمرد.



علیرضا نوین امروز دوشنبه در مراسم بهره برداری از زمین چمن مصنوعی شیخ محمد خیابانی با اعلام این مطلب افزود: حوزه ورزش به جهت آن که مورد مراجعه ، تقاضا و توجه قاطبه آحاد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان است ، مهم‌ترین بستر فعال برای دستیابی به اهداف توسعه و ارتقای سطح نشاط عمومی و اجتماعی به شمار می‌رود و دراین راستا شهرداری تبریز در کنار دیگر نهادها و دستگاه‌های متولی ورزش و حتی بیش از آن‌ها ، سرمایه‌گذاری و بسترسازی‌های کلان و چشمگیری در این حوزه طی سال‌های گذشته انجام داده است.



شهردار تبریز تصریح کرد: اقدامات شهرداری در سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی به طور هم‌سو و موازی باهم در بعد ورزش همگانی و ورزش قهرمانی انجام گرفته و در حال حاضر شهرداری تبریز به عنوان یکی از نهادها و دستگاه‌های فعال و پویا در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی استان ایفای نقش می‌کند.

