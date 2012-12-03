به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها پس از یک ماه با انجام شش بازی از هفته‎های دوم و سوم پیگیری شد که در مهم‌ترین بازی استیل البرز موفق شد با نتیجه 5 بر3 مقابل دانشگاه آزاد به برتری برسد.



دانشگاه که برای این دیدار به دلیل سر وزن نرسیدن طالبی و همایونی به مشکل برخورده بود، پس از تساوی 4 بر4 برابر سایپا مقابل شاگردان کریمی در استیل البرز صف آرایی کرد و بازی را واگذار کرد.



شکست یوسف کرمی مقابل پیام قبادی مهم‎ترین حادثه این بازی بود. به نظر می رسد سرگروه تیم ملی به استراحت نیاز دارد تا با تجدید قوا به میادین بازگردد.در کنار قبادی، رجبی، حبیبی، بهرامی و مومنی مردان پیروز استیل در این بازی بودند و نصرآزادانی، باقری و بیات هم برای دانشگاه صاحب پیروزی شدند.



اما قوامین اجازه نداد کام البرزی‌ها از این پیروزی شیرین بماند و در پیکار برابر این تیم 5 بر 3 پیروز شد تا با برتری 5 بر 3 در بازی دوم خود مقابل ملی حفاری به صدر جدول رده بندی صعود کند.



سلطانی مربی قوامین که سال پیش این تیم را تا رده سوم جدول بالا آورد و مدتی قبل هم با تیم منتخب نیروهای مسلح قهرمان ارتش‌های جهان شد با چند جوان جویای نام تا اینجای کار بهترین تیم لیگ محسوب می شود.



اما شهرداری ورامین که در هفته نخست استراحت داشت ابتدا 6 بر2 مس کرمان را از پیش رو برداشت و سپس مقابل سایپا به برتری 5 بر 3 دست یافت.



سلیمانی، رضایی، اسبقی، عسگری، خدامی و بیات مردان پیروز شهرداری ورامین در پیکار با مسی‌ها بودند.ضمن اینکه نادریان از شهرداری نتیجه دیدار خود با بابادی را به حریف واگذار کرد.

یوسف کرمی، وحید عیسی بیگلو، مسعود حاجی زواره و فرزاد عبداللهی، ملی پوشان اعزامی ایران به جام جهانی آروبا نفراتی بودند که در این هفته از رقابت های لیگ شکست خوردند.

در جدول، قوامین با 9 امتیاز در صدر قرار دارد، شهرداری ورامین با 6 امتیاز و یک بازی کمتر دوم است و دانشگاه آزاد با 4 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.