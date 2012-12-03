تولید 70درصد تجهیزات دندانپزشکی در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی (IRDEC 2012) از 28 آذر تا اول دی ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

ارائه آخرین دستاوردها، نوآوری‌ها و معرفی کارآفرینان، محققان و تولیدکنندگان برتر در عرصه تولید تجهیزات دندانپزشکی همچنین نظام مند کردن برگزاری نمایشگاههای حوزه تجهیزات دندانپزشکی، بین المللی شدن و مطرح شدن در منطقه از جمله اهداف عمده برگزاری این جشنواره است.

دکتر مجید روحی رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی با اشاره به قرار گرفتن در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و ضرورت تلاش برای خودکفایی در زمینه تامین نیازهای داخلی و مقابله با تحریم‌ها گفت: نگرش ویژه برگزارکنندگان این جشنواره نیز ارتقای سطح کمی و کیفی امر تولیدات دندانپزشکی است.

وی ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دندانپزشکی، افزایش مشارکت‌های گروهی ، صنفی و همکاری و هماهنگی بخش صنعت و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و با اشاره به اینکه 60 تا 70 درصد نیاز بازار به تجهیزات دندانپزشکی در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: البته میزان تولید و نیاز در گروه‌های مختلف متفاوت است، به عنوان مثال نزدیک به 100درصد یونیت دندانپزشکی، تجهیزات لابراتواری و پروتزهای دندانی و پری کلینیکی و آموزش دندانپزشکی، دندان مصنوعی، مواد دندانی، ضدعفونی کننده‌ها، دستکش و مواد قالب‌گیری توسط شرکت‌های تولیدی ساخته می‌شوند البته هنوز در ارتقاع سطح تکنولوژی و کیفیت در سطح عالی نیستیم که باید محققان و تولید کنندگان بیشتر تلاش کنند.

وی افزود: اما در زمینه ساخت سیستم‌های های ‌تک نظیر دستگاه‌های تصویربرداری، لیزر و ایمپلنت دندانی در ابتدای راه هستیم. به عنوان مثال تولید ایمپلنت های دندانی ارزش افزوده خوبی دارد و می‌توان بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد، در این جشنواره نیز از کار آفرینان و تولیدکنندگان برتر در زمینه های مختلف تقدیر می‌شود و لوح یادبود و تندیس برترین ها اعطا می شود.

روحی با بیان اینکه در مجموع حدود 50 شرکت تولیدکننده داخلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت ادامه داد: اکثر این شرکت‌ها حائز تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های کیفیت از موسسات معتبر بین‌المللی هستند و در میان آنها نام شرکت‌هایی با سابقه حضور سه دهه فعالیت در عرصه تولید تجهیزات و مواد دندانپزشکی به چشم می‌خورد.علاوه براین بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده داخلی مبادرت به امر صادرات کالا نیز می کنند. در واقع در امر صادرات نیز پیش رو بوده‌ایم ولی سطح کمی صادرات مورد قبول نیست و یکی از اهداف مهم این جشنواره دستیابی به بازارهای خارجی است که باید در این زمینه برنامه ریزی کرد.

به گفته رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی در کنار جشنواره چندین سمینار با موضوعات متنوعی نظیر بازاریابی، نحوه فروش، توسعه صادرات، مشارکت شرکت‌ها برای تولیدات جدید و مدیریت یکپارچه نیز در نظرگرفته شده است.