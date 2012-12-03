مجموعه تئاتر شهر تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی، نهادها، مدارس و موسسات وابسته به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مهدهای کودک در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (14 و 15 آذرماه)، تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر طبق روال قبلی به اجراهای خود ادامه می‌دهد.

در حال حاضر نمایش‌های"هفت شب با میهمانی ناخوانده در نیویورک" به کارگردانی فرهاد آئیش در سالن اصلی تئاتر شهر،"جاده طولانی مارپیچ" به کارگردانی رضا گوران در تالار چهارسو،"عطسه 21 دسامبر" به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار سایه، "طوفان" به کارگردانی آرش دادگر در تالار قشقایی و"تا یک بشمار" به کارگردانی زهرا صبری در کارگاه نمایش اجرا می شوند.

