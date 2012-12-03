تمام ظرفیت ها برای حمایت از تولید ملی به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محمدرضا خانمحمدی ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با صنعتگران استان زنجان با اشاره به اینکه امروز سرمایه فکری و علمی در چرخه تولید بیش از سرمایه مادی است، ادامه داد: با افزایش کیفیت و کاهش قیمت می توان از این صنعت در کشور حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز صنعت نحیف شده است، خواستار تقویت بخش صنعت و معدن شد.



خانمحمدی افزود: برای حرکت رو به جلو باید از نهایت ظرفیت موجود واحدهای تولیدی استفاده کرد و واحدهای فعلی را فعال نگاه داشت.

وی یادآورشد: درصورتی که این واحدها غیرفعال یا با بخشی از ظرفیت کارکنند نمی توان برای راه اندازی واحدهای جدید در همان عرصه برنامه ریزی مناسبی داشت.