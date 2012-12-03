  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

خانمحمدی:

تمام ظرفیت ها برای حمایت از تولید ملی به کار گرفته شود

تمام ظرفیت ها برای حمایت از تولید ملی به کار گرفته شود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس گفت: باید از تمامی ظرفیت واحدهای تولیدی کشور برای تحقق شعار حمایت از تولید ملی بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محمدرضا خانمحمدی ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با صنعتگران استان زنجان با اشاره به اینکه امروز سرمایه فکری و علمی در چرخه تولید بیش از سرمایه مادی است، ادامه داد: با افزایش کیفیت و کاهش قیمت می توان از این صنعت در کشور حمایت کرد.
 
وی با اشاره به اینکه امروز صنعت نحیف شده است، خواستار تقویت بخش صنعت و معدن شد.
 
خانمحمدی افزود: برای حرکت رو به جلو باید از نهایت ظرفیت موجود واحدهای تولیدی استفاده کرد و واحدهای فعلی را فعال نگاه داشت.
 
وی یادآورشد: درصورتی که این واحدها غیرفعال یا با بخشی از ظرفیت کارکنند نمی توان برای راه اندازی واحدهای جدید در همان عرصه برنامه ریزی مناسبی داشت.
 
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی در شرایط فعلی کشور ضروری است، ادامه داد: صنعت با تحریم‌های اعمال شده ضعیف شده اما باید با قدرت از آن حمایت کنیم تا روزی شاهد شکوفایی بیشتر در این بخش باشیم و این موضوع با همدلی دور از انتظار نیست.

خانمحمدی افزود: استفاده از متخصصان در حوزه صنعت قطعا شرایط را برای تولید بیشتر و با کیفیت و قیمت کمتر فراهم می‌کند و باید به این موضوع بیشتر توجه شود در حالی ‌که هم‌اکنون سرمایه فکری و علمی کشور بیش از سرمایه مالی است که این موضوع به نفع صنعت نیست و باید از داشته‌ها بیشتر استفاده کرد.

وی ادامه داد: تا آخرین روز کاری دولت باید از مسئولان در راستای توسعه کشور حمایت کرد در غیر این صورت مدیون ملت خواهیم بود و مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند.

کد مطلب 1757416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها