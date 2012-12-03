زمان اختتامیه جشنواره "هنر و رسانه" تغییر کرد

علی ستوده نیا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بعد از اعلام تعطیلی دو روزه شهر تهران به دلیل آلودگی هوا به منظور حضور حداکثری هنرمندان و نیز اهالی رسانه اختتامیه جشنواره "هنر و رسانه" به تعویق افتاد.

وی توضیح داد: قرار بود اختتامیه جشنواره را روز چهارشنبه 15آذرماه در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کنیم که این برنامه تا ظهر امروز هم برقرار بود که متاسفانه اعلام شد شهر تهران به دلیل آلودگی هوا روزهای سه شنبه و چهارشنبه تعطیل است.

ستوده نیا ادامه داد: از آنجا که این تعطیلی برای حفظ سلامت شهروندان است و آلودگی هوای تهران در مرز هشدار قرار دارد و از طرف دیگر برنامه اختتامیه بدون حضور هنرمندان و اهالی رسانه لطفی ندارد شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت اختتامیه جشنواره در روز یکشنبه 26 آذرماه در همان محل موزه هنرهای معاصر ساعت 18 برگزار شود.