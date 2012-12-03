به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر دوشنبه در سومین مراسم سالگرد آیت الله مهدی قاضی رئیس فقید دانشگاه قم که در تالار مفید این دانشگاه برگزار شد در سخنانی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم اضافه کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت و زنده نگهداشتن کسانی که عمر خود را صرف خدمت به نظام و کشور کرده اند وظیفه ای دینی و برگرفته از آموزه های قرانی است.



وی با تمجید از شخصیت آیت الله قاضی فاضل بودن و آگاهی به زمان را از ویژگی های آن مرحوم دانست و ادامه داد: ایشان فردی خدوم و دلسوز برای حوزه و دانشگاه بود.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) حساسیت به بیت المال را از دیگر ویژگی های آیت الله قاضی دانست و اظهار داشت: ایشان در طول سالها خدمت خود هرگز ذره ای از بیت المال را برای خود مصرف نکرد و به این موضوع حساسیت فوق العاده ای داشت.



وی با تاکید بر برگزاری مراسم تجلیل از بزرگان و عالمان اظهار داشت: پاسداشت بزرگان دین و در درجات پائین تر بزرگان حوزه و دلسوزان انقلاب اسلامی موجب تاثیرگذاری اندیشه آنان در جامعه است.



حجت الاسلام سعیدی افزود: یادآوری شخصیت افراد تاثیرگذار در جامعه الگو برای اقشار مختلف به ویژه جوانان است زیرا این افراد با عملکرد و گفتار خویش ارزش های الهی را در کشور بسط و ترویج داده اند و پاسداشت آنان ترویج فضایل و ارزش های اخلاقی است.



وی با بیان اینکه الگوسازی در جامعه امری ضروری است گفت: جوانان خواه ناخواه به دنبال الگو و قهرمان هستند از این رو باید چهره های انقلابی و بزرگان علمی و دینی به عنوان اسوه به آنان معرفی شوند.



امام جمعه قم تجلیل از بزرگان و عالمان را وظیفه ای قرآنی دانست و افزود: در قرآن کریم بارها به این موضوع اشاره شده و به پیامبر(ص) فرموده است که سرنوشت انبیاء گذشته را به یاد بیاور زیرا یادآوری این موضوعات موجب تذکر فکری و قلبی و عبرت برای دیگران است.



وی در بخش دیگری از سخانش بر لزوم ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید و اضافه کرد: نباید این موضوع در جامعه کمرنگ و یا فراموش شود زیرا بی مسئولیتی در قبال این فریضه موجب شیوع فساد در کشور می شود.



حجت الاسلام سعیدی، تربیت صحیح در خانواده و مراقبت از فرزندان را مقدمه داشتن جامعه سالم دانست و بیان داشت: خانواده ها باید خود را در این امر سهیم بدانند و نباید به این فریضه با بی اعتنایی برخورد کنند و این کار از درون خانواده آغاز شود.



همچنین حجت الاسلام احمد شاهرخی معاون فرهنگی دانشگاه قم در سخنانی از برگزاری اولین جشنواره آیت الله قاضی خبرداد و ادامه داد: این جشنواره از سال آینده و با برنامه های گسترده تر در جریان کار قرار می گیرد.