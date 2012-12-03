انهدام باند سارقان لوازم خودرو در قیامدشت/ سوداگران مرگ به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا مهابادی ضمن اشاره به انهدام باند سارقان لوازم خودرو توسط مأموران کلانتری 174 قیامدشت از جزئیات بیشتر پرونده متهمان و نحوه دستگیری آنان سخن گفت و افزود: چندی پیش با شکایت شهروندان تهرانی ساکن محله قیامدشت مأموران کلانتری پلیس پایتخت اقدامات خود را در خصوص شناسایی مناطق جرم خیز آغاز کردند و در تاریخ ششم آذرماه، مأموران گشت کلانتری هنگام گشت زنی در محدوده استحفاظی خود به دو موتور سوار که در حال پرسه زدن بودند مشکوک شدند.

وی عنوان کرد: مأموران گشت کلانتری بعد از استعلام از مرکز پیام متوجه شدند که موتورسیکلت سرقتی است که بلافاصله برای دستگیری متهمان وارد عمل شده و با سرعت عمل به موقع موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و متهمان را دستگیر کنند.

سرپرست سرکلانتری نهم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از متهمان که "صامت" و "عباس" نام داشتند دو ضبط خودرو، تعدادی لوازم داخلی خودرو و دو تلفن همراه کشف شد که در بازجوییهای اولیه مشخص شد، متهمان سابقه دارند و چندین مرتبه به اتهام سرقت بازداشت شده اند، همچنین مأموران دریافتند "عباس" به تازگی از زندان آزاد شده است.

وی اظهار داشت: مأموران متهمان را برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر به کلانتری انتقال دادند با انتقال متهمان به کلانتری هر دو نفر تحت بازجوییهای پلیسی قرار گرفتند که طی آن به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ مهابادی اضافه کرد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد، متهمان به همراه چند عضو دیگر باند در سطح گسترده ای از جنوب پایتخت در خصوص سرقت لوازم و محتویات خودرو فعالیت داشته و اموال مسروقه را پس از سرقت به محلی در محدوده قیامدشت منتقل می کنند.

وی بیان داشت: با به دست آمدن آدرس دقیق محل دپو و نگهداری اموال مسروقه، بلافاصله موضوع به مقام قضایی منعکس شد و در ادامه با هماهنگی بازپرس ویژه دادسرای امور جنایی اکیپی از مأموران زبده دایره تجسس کلانتری در تاریخ 10 آذرماه سال 91 به محل اعزام و ضمن ورود به مخفیگاه متهمان موفق شدند طی یک عملیات غافلگیرانه 11 نفر از اعضای باند را دستگیر کنند.

سرپرست سرکلانتری نهم پلیس پایتخت افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان که "مهدی"، رضا، علی، قاسم، ابراهیم، اصغر، محمد، مجتبی، علیرضا، ابوالفضل و مجتبی " نام داشتند، تعداد قابل توجه ای اموال مسروقه کشف و ضبط شده است که مأموران متهمان را پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده برای آنان به همراه اموال مکشوفه برای تحقیقات بیشتر و کشف سایر جرایمشان در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند.

وی در پایان با اشاره به اینکه آخرین عضو باند که مالخر اموال مسروقه بود نیز شناسایی و در اقدامی ضربتی در روز گذشته 12 آذرماه دستگیر شد، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم که "حبیب" نام دارد، تعدادی باطری سرقتی خودرو و کامیون کشف شد که مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه برای سیر مراحل قاونی به مقام قضایی ارجاع دادند.

سوداگران مرگ به دام افتادند

سرپرست کلانتری 131 شهرری از دستگیری دو توزیع کننده مواد مخدر طی یک تعقیب و گریز پلیسی در شهرک صالحین خبر داد و گفت: از متهمان مقادیر قابل توجهی شیشه و حشیش کشف و ضبط شده است.

سرهنگ علی کبودوند افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر مأموران دایره تجسس تحقیقات خود را جهت شناسایی مناطق جرم‌خیز آغاز کردند.

وی بیان داشت: مأموران این یگان در حال گشت‌ زنی در شهرک صالحین شهرری بودند که به دو نفر که با ظاهری نامناسب در حال پرسه زدن دیدند و به آنها مشکوک شدند.

سرپرست کلانتری 131 شهرری ادامه داد: مأموران برای بررسی موضوع به آنها نزدیک شدند اما مظنونان به محض مشاهده پلیس، فرار را برقرار ترجیح داده و متواری شدند که با فرار آنها عملیات تعقیب و گریز پلیسی‌ آغاز شد که طی مسیر کوتاهی پلیس موفق شد آنها را دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از متهمان که "سعید و اسحاق" نام داشتند، مقادیر قابل توجهی شیشه و حشیش که با لفافه بسته‌ بندی شده بود، کشف شد.

سرهنگ کبودوند اضافه کرد: مأموران متهمان را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در ارتباط با جرائم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.