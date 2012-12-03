به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری پیش از ظهر دوشنبه در دومین جلسه مدارس امین که با حضور مدیر حوزه علمیه استان قم‏‏، مدیرکل همکاری های تبلیغی معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه، سرپرست معاونت تبلیغ حوزه علمیه، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش، مبلغان و معاونان پرورشی مدارس امین در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان قم برگزار شد، ضمن اشاره به زمینه سازی برای قیام حضرت مهدی(عج) اظهار داشت: دانش آموزان باید در انتقال ارزش‌های دینی برای همه کشورهای اسلامی و حتی جهان پیشگام باشند.



وی با اشاره به اینکه تاکنون 18 هزار روحانی در سال تحصیلی جاری در مناسبت های ویژه در مدارس حضور داشتند بیان داشت: برای اینکه حضور روحانیان در مدارس پر رنگ تر شود، طرح روحانی مستقر در مدارس باید در تمامی مدارس اجرا شود تا دانش آموزان از مسائل دینی بیشتر بهره مند شوند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه نماز جماعت مغرب و عشا در 700 مدرسه استان اقامه می شود عنوان کرد: رسالت اصلی انسان تربیت است و مدرسه بهترین مکان برای تربیت دانش آموزان است تا وقتی که به مدارج عالی رسیدند با داشتن اعتقادات قوی وظیفه خود را درست انجام دهند و هویت خود را فراموش نکنند.



امین جعفری با اشاره به اینکه دشمن با همه ابزارها دام های گسترده ای را برای فریب جوانان کشور دارد ابراز داشت: مبلغان، مدیران مدارس و اولیاء دانش آموزان در هر چه بهتر عمل شدن این طرح با یکدیگر همکاری کنند و اگر جوانی در پرتگاه قرار دارد او را نجات دهند.



مبلغان طبق دستور العمل ابلاغ شده عمل کننند



معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش نیز طی سخنانی در این جلسه ضمن اشاره به شرح وظایف مبلغان دینی در مدارس امین اظهار داشت: وظایف مبلغان به مدارس بخش نامه شده است و آنان طبق دستور العمل آن بخش نامه عمل کنند و در ارزیابی ها هم طبق آن سنجیده می شود.



وی با بیان اینکه مبلغ رهبر برنامه های فرهنگی و دینی در مدرسه است ادامه داد: مبلغ کارهای فرهنگی و دینی را در مدرسه بر عهده دارد و با همکاری مدیر و معاون پرورشی در هر چه بهتر عمل شدن به طرح کوشش می کند.