16 ارگان در زمینه پیشگیری از ایدز در مشهد فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین‌پور ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ایدز در شهرک سلامت مشهد اظهار کرد: مشاوره، اطلاع رسانی و آموزش می تواند برای افراد با رفتارهای مخاطره آمیز و در راستای پیشگیری کمک کننده باشد.

وی یادآور شد: شهرداریها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان زندان‌ها، آموزش وپرورش، نیروهای مسلح، ستاد مبارزه با مواد مخدر، صدا وسیما، تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، از جمله ارگانهایی هستند که در برنامه استراتژیک کشوری حضور دارند.

حسین پور بیان کرد: مبتلایان به اچ آی وی مثبت در مشهد تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته و در راستای توانمند سازی این افراد، اولویت استفاده از وام به این افراد داده شده است.

وی تاکید کرد: اهدای وام به این افراد در جهت بازگرداندن این افراد به زندگی و فرهنگ‌ سازی برای از بین بردن تبعیض اجتماعی برای مبتلایان به ایدز است.

وی گفت: دندانپزشکان موظف به ارائه خدمات به این افراد هستند و دانشکده دندانپزشکی مشهد از مهر تا خرداد به افراد مبتلا به ایدز خدمات ارائه می‌دهد.

حسین‌پور بیان کرد: اغلب افراد مبتلا به اچ آی وی مثبت در مشهد که اعتیاد نیز دارد فاقد شناسنامه هستند و این امر صدور بیمه ایرانیان را برای آنها با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه داروهای این بیماران گران است افزود: این بیماران حداقل روزانه سه نوع داروی مختلف را در تمام عمر مصرف کنند و این در حالی است که 2 نوع از داروها در داخل کشور تولید می‌شوند.

مسئول برنامه پیشگیری از ایدز مرکز بهداشت خراسان‌رضوی تاکید کرد: اچ آی وی مثبت درمان قطعی ندارد و پیشگیری مقدم بر درمان است.

وی از فعالیت 30 مرکز مشاوره و درمان رایگان در استان خبر داد وگفت: در زمان کمتر از 15 دقیقه آزمایش تشخیص اچ آی وی مثبت در این مراکز به صورت رایگان و بی نام انجام می شود.