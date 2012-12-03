به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری ظهر دوشنبه در سمینار فرماندران به انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: فرمانداران باید در حیطه وظایف و اختیارات خود در شهرستان ها دارای اقتدار کامل باشند .

وی اضافه کرد: مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی بنا بر تاکید مقام عالی استان باید از فرمانداران حمایت کنند و تعامل و همکاری لازم را با آنان داشته باشند .

قنبری همچنین خطاب به فرمانداران گفت: از فرمانداران شهرستان ها انتظار داریم که نسبت به فضای مدیریتی خود اشراف اطلاعاتی کامل داشته باشند و گزارشات خود را در خصوص مسائل امنیتی، انتظامی و نظم عمومی به موقع به معاونت امنیتی استانداری ارسال نمایند .

وضعیت کشور، وضعیت جدیدی است که نیاز به مدیریت صحیح و ابتکار عمل دارد

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه در خصوص اعتبارات سالی بسیار کم سابقه را پشت سر می گذاریم، گفت: باید دقت شود که وضعیت موجود وضعیت جدیدی است که نیاز به مدیریت صحیح و ابتکار عمل دارد .

وحید جلال زاده با اشاره به اختصاص تسهیلات و اعتبارات قابل توجه برای اجرای طرح های کشاورزی توسط دولت، افزود: استفاده از این تسهیلات و اعتبارات موجب رشد و شکوفایی قابل توجه در بخش توسعه کشاورزی استان خواهد شد .

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در اکثر شهرستان ها زمین ها و املاکی وجود دارند که بلااستفاده هستند اظهار داشت: با فروش این زمین ها و املاک و سوق دادن این نقدینگی به سمت طرح های عمرانی می توان وضعیت جاری را به خوبی مدیریت کرد .

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری، شوراهای سلامی شهر و روستا و دهمین دوره ریاست جمهوری، از فرمانداران خواست زمینه و بستر های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور را فراهم کنند.

جلال زاده در ادامه با بیان اینکه دهه فجر امسال آخرین دهه فجر دولت دهم است، از فرمانداران خواست برنامه ها وایده های خوب را ارائه و تدابیر لازم را بر اساس معیارهای مد نظرمقام معظم رهبری برنامه ریزی کنند .

وی اضافه کرد: فرمانداران در برنامه های دهه مبارک فجر و اعلام اقدامات صورت گرفته به اقدامات دولت نهم و دهم و در همچنین به اقدامات و خدمات نظام اسلامی در مدت بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بپردازند .

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه به تعامل خوب فرمانداران با ائمه جمعه در شهرستان ها تاکید کرد و از فرمانداران خواست با برگزاری جلسات متعدد با ائمه جمعه به ارائه گزارشات و اقدامات انجام گرفته بپردازند .