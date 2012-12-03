به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری ظهر دوشنبه در سمینار فرماندران به انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: فرمانداران باید در حیطه وظایف و اختیارات خود در شهرستان ها دارای اقتدار کامل باشند.
وی اضافه کرد: مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی بنا بر تاکید مقام عالی استان باید از فرمانداران حمایت کنند و تعامل و همکاری لازم را با آنان داشته باشند.
قنبری همچنین خطاب به فرمانداران گفت: از فرمانداران شهرستان ها انتظار داریم که نسبت به فضای مدیریتی خود اشراف اطلاعاتی کامل داشته باشند و گزارشات خود را در خصوص مسائل امنیتی، انتظامی و نظم عمومی به موقع به معاونت امنیتی استانداری ارسال نمایند.
وضعیت کشور، وضعیت جدیدی است که نیاز به مدیریت صحیح و ابتکار عمل دارد
استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه در خصوص اعتبارات سالی بسیار کم سابقه را پشت سر می گذاریم، گفت: باید دقت شود که وضعیت موجود وضعیت جدیدی است که نیاز به مدیریت صحیح و ابتکار عمل دارد.
وحید جلال زاده با اشاره به اختصاص تسهیلات و اعتبارات قابل توجه برای اجرای طرح های کشاورزی توسط دولت، افزود: استفاده از این تسهیلات و اعتبارات موجب رشد و شکوفایی قابل توجه در بخش توسعه کشاورزی استان خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در اکثر شهرستان ها زمین ها و املاکی وجود دارند که بلااستفاده هستند اظهار داشت: با فروش این زمین ها و املاک و سوق دادن این نقدینگی به سمت طرح های عمرانی می توان وضعیت جاری را به خوبی مدیریت کرد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری، شوراهای سلامی شهر و روستا و دهمین دوره ریاست جمهوری، از فرمانداران خواست زمینه و بستر های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور را فراهم کنند.
جلال زاده در ادامه با بیان اینکه دهه فجر امسال آخرین دهه فجر دولت دهم است، از فرمانداران خواست برنامه ها وایده های خوب را ارائه و تدابیر لازم را بر اساس معیارهای مد نظرمقام معظم رهبری برنامه ریزی کنند.
وی اضافه کرد: فرمانداران در برنامه های دهه مبارک فجر و اعلام اقدامات صورت گرفته به اقدامات دولت نهم و دهم و در همچنین به اقدامات و خدمات نظام اسلامی در مدت بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بپردازند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه به تعامل خوب فرمانداران با ائمه جمعه در شهرستان ها تاکید کرد و از فرمانداران خواست با برگزاری جلسات متعدد با ائمه جمعه به ارائه گزارشات و اقدامات انجام گرفته بپردازند.
در این نشست فرمانداران نیز مسائل و مشکلات خود را در حوزه های امنیت و نظم عمومی با معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی در میان گذاشتند.
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