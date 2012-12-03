استعداد معلولین با اعتماد به نفس و دوری از انزوا شکوفا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ملا عبدالله غفوری ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولین که در مجتمع فرهنگی، هنری توحید روانسر برگزار شد، گفت: مراسم روز جهانی معلولین فرصت مناسبی برای حضور این افراد در جامعه و ارائه توانمندی های خود به مردم و مسئولین است.

وی افزود: بهبود کیفیت زندگی توانخواهان و معلولین در گرو تلاش های یک دستگاه یا نهاد نیست بلکه مستلزم عزم همه دستگاه ها و مشارکت فعالانه خیرین و بخش خصوصی است.

وی با یادآوری توانایی های معلولین در بخش های مختلف معلولیت را مشیت و آزمونی الهی برشمرد و گفت: نباید این مسئله باعث ناامیدی و گوشه گیری معلولان شود.

امام جمعه روانسر یادآور شد: خدمت به معلولان و ناتوانانی که انتظار رسیدگی دارند یک کار معنوی و ارزشی است.

معاون فرماندار روانسر نیز یکی از وظایف مسئولین را شناسایی استعدادها و ایجاد زمینه ظهور توانمندی های معلولین در جامعه عنوان کرد و گفت: نتیجه این امر تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین و معلولیت و ایجاد نگاه عالمانه نسبت به این عزیزان است.



مراد باباخانی افزود: دانش آموزانی که از لحاظ توانایی ذهنی و جسمی رنج می برند به طور یقین تعلیم برای آنها سخت و مشکل است و کار مربیان و والدین سخت تر است ولی کارهای این عزیزان ستودنی است که اجر آن در قیامت و آخرت نصیب آنان می شود.



رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: 380 میلیون ریال برای هوشمند سازی مدارس استثنایی استان هزینه شده است.



علی احمد حاتمی با بیان اینکه افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان معلول، توسعه فضاهای آموزشی و تامین تجهیزات از مهمترین اقدامات این اداره است، افزود: در پنج سال گذشته پنج واحد آموزشی برای کودکان معلول و استثنایی استان احداث شده است.



وی اظهار داشت: یک هزار و 704 دانش آموز استثنایی در 45 مرکز آموزشی در استان کرمانشاه تحت تعلیم 520 مربی هستند.



در پایان این مراسم از 9 مربی و 12 دانش آموز موفق و نمونه مدرسه استثنایی تلاش روانسر با اهدا لوح و هدایایی قدردانی شد.

