تاکید بر همکاری رسانه ای ایران و پاکستان برای مقابله با جوسازی غربیها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پاکستان مرتضی سولنگی امروز دوشنبه در دیدار با رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: باعث افتخار است که سخنگوی وزارت خارجه به همراه یک هیات رسانه‌ای از ایران به پاکستان سفر می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به سفر احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران به پاکستان بر گسترش همکاری رسانه‌ای میان تهران و اسلام آباد در آینده نزدیک تاکید کرد.

سولنگی در ادامه از گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان ایران و پاکستان خبر داد و گفت:‌ با توجه به چالذش ها و تهدیدهای مشترک میان دو کشور همسایه میزان همکاری‌های رسانه‌ای باید افزایش پیدا کند.

مدیر رادیو ملی پاکستان نیز گفت: ایران تجارب بسیاری را در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی دارد و ما نیز به نوبه خود از وجود افرادی برخوردار هستیم که بسیار به زبان فارسی مسلط بوده و می‌توانند درباره رسانه‌های پاکستان توضیحاتی را بدهند.

وی همچنین با اشاره به نظرسنجی موسسه گالوپ گفت: رادیو ملی پاکستان بزرگترین شبکه خبری در این کشور است و ما همواره تمام تلاش خود را برای آگاهی مردم از آخرین تحولات ملی و بین‌المللی انجام دادیم.

مهمانپرست نیز به نوبه خود گفت: ایران و اسلام آباد عقاید مشترکی در زمینه مسایل سیاسی دارند و همواره مورد تهدیدهای تروریستی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بعضی از ابرقدرت‌ها در پی دخالت در امور داخلی کشورمان هستند اما این دخالت‌ها غیرقابل قبول بوده و بر نیاز برای همکاری بیشتر میان دو کشور تاکید دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: در ابتدا باید ظرفیت‌های کشورمان را به مرد م معرفی کرده و بر نقش رسانه‌ها نیز تاکید کنیم و خود نیز این مسئولیت را دارم که در راستای هیات رسانه‌‌ای به کشورهای همسایه سفر کنم.

وی تاکید کرد: روزنامه نگاران کشورهای همسایه می‌توانند همکاری‌های بیشتری را با یکدیگر داشته و به تبادل اطلاعات بپردازند.

مهمانپرست همچنین گفت: سفر به کشورهای همسایه همچنین فرصت بسیار خوبی را برای بازدید از مکان‌های تاریخی فراهم کرده و در پی آن هستیم که جلسات مشترکی میان رسانه‌ها برگزار شود.

وی با تاکید بر لزوم مقابله با تهدیدهای مشترک میان ایران و پاکستان گفت: با توجه به بیداری اسلامی در خاورمیانه آینده از آن آسیا است و کشورهای آسیایی فرصت بسیاری را برای گفتگو و مردم جهان دارند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد:‌ تقویت روابط برای دو کشور برای ما بسیار مهم است و اولین اولویت ما افزایش همکاری‌ها با کشورهای همسایه‌مان است.

وی تاکید کرد: در پی استفاده از تجارب یکدیگر هستیم و باید این نظرات را به یکدیگر منتقل کنیم. امیدوارم که اصحاب رسانه پاکستان نیز به تهران سفر کنند تا بتوانند همکاری‌های بیشتری را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.