سینماها در تعطیلات دو روزه پایتخت باز است

محمدرضا صابری در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: سالن‌های سینمایی در تهران در تاریخ 14 و 15 آذرماه با توجه به تعطیلات دو روزه تهران، باز است و تمام سئانس‌ها به نمایش آثار می‌پردازند.

هم اکنون فیلم‌های "بی‌خود و بی‌جهت" ساخته عبدالرضا کاهانی، "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" ساخته روح‌الله حجازی و... بر پرده سینماها قرار دارند.

بنابر اعلام استانداری تهران، کلیه ادارات دولتی، مهدهای کودک، دانشگاه‌ها، مدارس، نهادها، موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و اموزشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش استان تهران به علت افزایش آلودگی هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری تعطیل خواهد بود.