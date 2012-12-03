۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

صابری در گفتگو با مهر:

سینماها در تعطیلات دو روزه پایتخت باز است

سخنگوی انجمن سینماداران از باز بودن سینماهای تهران در تعطیلات دو روز آینده خبر داد.

محمدرضا صابری در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: سالن‌های سینمایی در تهران در تاریخ 14 و 15 آذرماه با توجه به تعطیلات دو روزه تهران، باز است و تمام سئانس‌ها به نمایش آثار می‌پردازند.

هم اکنون فیلم‌های "بی‌خود و بی‌جهت" ساخته عبدالرضا کاهانی، "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" ساخته روح‌الله حجازی و... بر پرده سینماها قرار دارند.

بنابر اعلام استانداری تهران، کلیه ادارات دولتی، مهدهای کودک، دانشگاه‌ها، مدارس، نهادها، موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و اموزشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش استان تهران به علت افزایش آلودگی هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری تعطیل خواهد بود.

