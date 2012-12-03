گرفتار دوگانگی فرهنگی هستیم/ خطر شکاف اجتماعی وجود دارد

دکتر "محمد صادق کوشکی" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق میشود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: البته اینطور نیست که صدرصد عدم انطباق وجود داشته باشد. بلکه مشترکاتی هم با هم دارند. برای مثال در بحث عاشورا انطباق زیادی وجود دارد. یا برخی دیدگاهها درباره تمامیت ارضی کشور مثل نام خلیج فارس همه متفق القول هستند حتی اپوزیسیون هم موضع رسمی نظام را قبول دارد.
وی افزود: مواردی که فرهنگ غیر رسمی با فرهنگ رسمی مطابقت ندارد در مورد مسائلی است که دستگاههای اجرایی و حکومتی به آن بی اعتنا هستند و در نتیجه شناخته شده نیستند و فرهنگ غیررسمی جای آن را میگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: برای مثال بحث سبک زندگی دینی که رهبری بر آن تأکید دارد این سبک شناخته شده نیست و دستگاههای فرهنگی که تولیدات فرهنگی دارند عملاً نسبت به این نوع سبک زندگی بی تفاوت هستند و سبک زندگی غیر دینی را اتفاقاً ترویج میکنند.
کوشکی اذعان داشت: ما دچار یک دوگانگی فرهنگی در درون خود نظام هستیم. به همین خاطر نتیجه آن میشود مردم به فرهنگی که منطبق بر فرهنگ اصلی و اعتقادی جامعه نیست خو میکنند. درحالیکه باید فرهنگ دینی بر جامعه حاکم باشد.
کوشکی درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: به هرحال این عدم انطباق یک شکاف اجتماعی ایجاد میکند که نبایستی اتفاق بیفتد، زیرا در درازمدت مشکلات ساختاری فراوانی را گریبانگیر نظام میکند.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: عدم انطباق فرهنگ رسمی با غیر رسمی شکاف اجتماعی ایجاد میکند که نبایستی اتفاق بیفتد، زیرا در دراز مدت مشکلات ساختاری فراوانی را گریبانگیر نظام میکند.
دکتر "محمد صادق کوشکی" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق میشود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: البته اینطور نیست که صدرصد عدم انطباق وجود داشته باشد. بلکه مشترکاتی هم با هم دارند. برای مثال در بحث عاشورا انطباق زیادی وجود دارد. یا برخی دیدگاهها درباره تمامیت ارضی کشور مثل نام خلیج فارس همه متفق القول هستند حتی اپوزیسیون هم موضع رسمی نظام را قبول دارد.
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