  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

آسیبهای فرهنگی جامعه/

گرفتار دوگانگی فرهنگی هستیم/ خطر شکاف اجتماعی وجود دارد

گرفتار دوگانگی فرهنگی هستیم/ خطر شکاف اجتماعی وجود دارد

یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: عدم انطباق فرهنگ رسمی با غیر رسمی شکاف اجتماعی ایجاد می‏کند که نبایستی اتفاق بیفتد، زیرا در دراز مدت مشکلات ساختاری فراوانی را گریبانگیر نظام می‎کند.

دکتر "محمد صادق کوشکی" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق می‏شود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی‏ که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: البته اینطور نیست که صدرصد عدم انطباق وجود داشته باشد. بلکه مشترکاتی هم با هم دارند. برای مثال در بحث عاشورا انطباق زیادی وجود دارد. یا برخی دیدگاه‏ها درباره تمامیت ارضی کشور مثل نام خلیج فارس همه متفق القول هستند حتی اپوزیسیون هم موضع رسمی نظام را قبول دارد.

وی افزود: مواردی که فرهنگ غیر رسمی‏ با فرهنگ رسمی مطابقت ندارد در مورد مسائلی است که دستگاه‏های اجرایی و حکومتی به آن بی اعتنا هستند و در نتیجه شناخته شده نیستند و فرهنگ غیررسمی جای آن را می‏گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: برای مثال بحث سبک زندگی دینی که رهبری بر آن تأکید دارد این سبک شناخته شده نیست و دستگاه‏های فرهنگی که تولیدات فرهنگی دارند عملاً نسبت به این نوع سبک زندگی بی تفاوت هستند و سبک زندگی غیر دینی را اتفاقاً ترویج می‏کنند.

کوشکی اذعان داشت: ما دچار یک دوگانگی فرهنگی در درون خود نظام هستیم. به همین خاطر نتیجه آن می‏شود مردم به فرهنگی که منطبق بر فرهنگ اصلی و اعتقادی جامعه نیست خو می‎کنند. درحالیکه باید فرهنگ دینی بر جامعه حاکم باشد.

کوشکی درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: به هرحال این عدم انطباق یک شکاف اجتماعی ایجاد می‏کند که نبایستی اتفاق بیفتد، زیرا در درازمدت مشکلات ساختاری فراوانی را گریبانگیر نظام می‎کند.

کد مطلب 1757430

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