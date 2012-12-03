اعتبارات کمیته برنامه ریزی لنگرود 7.5 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان لنگرود افزود: برابر دستورالعمل این میزان اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام هزینه می شود.

وی در ادامه با اشاره به اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهارداشت: همه مسئولان موظفند از هم اکنون نهایت دقت را درخصوص جذب این اعتبارات داشته باشند.

فرماندار لنگرود گفت: تلاش برای جذب اعتبارات برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی بسیار مهم و ضروری است از این رو مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی همچنین به مشکل زباله شهرستان اشاره کرد و افزود: برابر صورتجلسه با پیگیری شهرداری لنگرود و محیط زیست باید موضوع زباله ساماندهی شود.

محمد بیگی یادآورشد: برای واگذاری زمین از سوی مسکن و شهرسازی برای اداره های فاقد زمین برای ساخت ساختمان، برداشت های بی رویه و بدون مجوز شن و ماسه، قطع درختان بدون مجوز، ساماندهی بازراچه ها، مزار شهدا، آسفالت و زیر سازی راه های روستایی و غیره باید برنامه ریزی و پیگیری های لازم انجام شود.