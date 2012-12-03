ورزشگاه یادگار امام تبریز برای حضور نمایندگان AFC آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر محمودی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به حضور تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در لیگ باشگاه های آسیا ، عملیات ارتقای سیستم روشنایی و نصب پروژکتورهای استاندارد ورزشگاه یادگار امام (ره) آغاز شد .

وی افزود: از هم اکنون استادیوم 70 هزار نفری یادگار امام (ره) را برای حضور نمایندگان AFC آماده می کنیم تا تیم تراکتورسازی تبریز برای حضور در لیگ باشگاه های آسیا مشکلی نداشته باشد و در این راه رایزنی های لازم با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور انجام شده است.

اکبر محمودی در خصوص بازدید مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور از ورزشگاه یادگار امام تبریز اظهار داشت: در جریان این بازدید بر اتمام و آماده نمودن نورافکن ها در حد استاندار یک هزار و 200 لوکس و نصب 15 هزار صندلی برای برگزاری آبرومندانه لیگ برتر و باشگاههای آسیا اهتمام شد که نور افکن ها به یک هزار و 500 لوکس افزایش یافته و طی یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه افزود : در کنار نصب نورافکن ها ، ارتقای سیستم مرکزی روشنایی ، کابل های مربوطه و دکل ها نیز تغییرات اساسی خواهند داشت.

وی تصریح کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیر حضور بی نظیر مردم تبریز در یادگار امام و طرفداران تیم تراکتورسازی است.