زنجان با حمایت مسئولین به صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علمیردانی ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با صنعتگران استان با اشاره به برخی از موانع واحدهای بخش صنعت و معدن افزود: تغییر در قوانین لازمه تسریع در توسعه صنعت و معدن کشور است.

وی با اشاره به اینکه نمی توان از پتانسیل و ظرفیت های استان زنجان در بخش معدن چشم پوشی کرد، گفت: مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه چرخه اقتصاد این کشور علاوه بر سرمایه به روش های علمی و نیروهای متخصص گره خورده است، خواستار توجه به این نیروها و بهره گیری از ظرفیت این گروه شد.

علیمردانی با تاکید بر اینکه باید از آزمون و خطا در کارهای غیرعلمی چشم پوشی کرد، افزود: به جهت ایجاد تحول و اصلاح در امور باید به بخش خصوصی اعتماد کرد.

وی با تاکید بر تکریم بخش خصوصی و سرمایه گذاران یادآور شد: برای تغییر نگرش در مورد سرمایه گذاران نیازمند فرهنگ سازی هستیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تغییر در برخی قوانین را لازمه تسریع در توسعه صنعت و معدن به جهت ورود آسان سرمایه گذار در این بخش ها عنوان کرد.

عیلمردانی افزود: سرمایه گذاران نیازمند تسهیلات بانکی هستند و باید در همین راستا نگرش به صنعتگران تغییر کند و به نگاه حمایتی تبدیل شود.

وی خود به صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر استان ها و خارج از کشور اشاره کرد و گفت: استان زنجان از پتانسیل های بالایی برخوردار است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.