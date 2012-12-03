اهتمام فرمانداری بهارستان در اشتغالزایی/نقش موثر صاحبان صنایع در جذب نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال که در محل فرمانداری بهارستان برگزار شد اظهار داشت: تمام تلاش مسئولان بر این است که بتوان با اشتغالزایی مناسب و کافی برای جوانان، جلوی انحراف و روی آوری این قشر به مواد مخدر، فساد و دیگر جرائم اجتماعی گرفته شود.

وی ادامه داد: در شهرستان بهارستان فارغ التحصیلان زیادی وجود دارند که به دنبال شغل مناسب جهت امرار معاش هستند و وظیفه مسئولان شهرستان بر این است که با تلاش هرچه بیشتر و جدیتر بدنبال رفع مشکلات و اشتغالزایی برای جوانان بیکار شهرستان باشند.

نقش موثر صاحبان صنایع در جذب نیروی انسانی



این مسئول درخصوص عدم ارتباط دوسویه صاحبان صنایع با برخی متولیان اشتغال که به معضل بیکاری دامن می زنند گفت: متاسفانه یکی از دلایلی که به بحث بیکاری دامن می زند عدم ارتباط گسترده برخی مدیران با صاحبان صنایع و تولید است.

فرماندار شهرستان بهارستان افزود: هم اکنون درسطح شهرستان بیش از هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ فعالیت می کنند که باید مدیران این صنایع در خصوص ارتباط گیری با افراد بیکار و تامین نیاز نیروی انسانی خود گام بردارند و تلاش بیشتری کنند.

نوبخت عمده مشکل این منطقه پرجمعیت را معضل بیکاری برشمرد وبیان کرد: اگر معضل بیکاری شهرستان که امروز دامنگیر جوانان شده حل شود، طی مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای موجود در شهرستان بیش از پیش سرعت خواهد گرفت.

گلایه فرماندار از عملکرد جهاد کشاورزی بهارستان



وی در ادامه به عملکرد ادارات خدمات رسان در این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های حاصل شده برخی ادارات، فعالیت های خوبی را در بحث اشتغال زایی انجام دادند و برخی نیز کوتاهی هایی در این مسیر داشته اند.

این مسئول ضمن گلایه از عملکرد جهادکشاورزی شهرستان ادامه داد: متاسفانه عملکرد جهادکشاورزی شهرستان بهارستان ضعیف است تا جایی که یک صندوق قرص الحسنه در منطقه بیشتر به یک کشاورز خدمات می دهد تا جهادکشاورزی و این یک امر غیر متعارف است.

نماینده عالی دولت در پایان به عملکرد ادارات در زمینه اشتغال به صورت آماری پرداخت و از آنان خواست تا با یک اهتمام ویژه برای حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال گام بر دارند.