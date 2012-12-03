به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول صالحی ظهر دوشنبه در نشست ساماندهی کلاسهای هوشمند دیر اظهار داشت: طرح هوشمند سازی مدارس قدرت یادگیری و روشهای تدریس را تغییر میدهد و کلاسها را چند رسانهای میکند و موجب ترغیب و تشویق دانشآموز به یادگیری میشود.
وی افزود: نقش و اهمیت آموزش و پرورش در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و آموزش و پرورش یک واحد تنها نیست و همه دستگاهها در اجرای برنامههای آموزش و پرورش باید به کار گرفته شوند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر ادامه داد: تحول بنیادین در آموزش و پرورش یکی از خواستهای رهبر معظم انقلاب است و از این رو همه دستاندرکاران این نهاد آموزشی باید در محقق شدن این تحول که به مثابه حرکتی جهادی است، مشارکت و همکاری داشته باشند.
کارشناس فناوری و هوشمند سازی مدارس دیر گفت: با توجه به این که تدریس 12 درس پایه ششم ابتدایی نیازمند استفاده از فناوری ارتباطات است، کلاسهای درس بیش از 95 درصد از پایههای ششم این شهرستان هوشمند شده اند.
حمزه خواجه اظهار داشت: اکنون در شهرستان دیر 75 کلاس درس هوشمند شده است که 31 کلاس در مقطع ابتدایی، 15 کلاس راهنمایی، 15کلاس متوسطه و 15 کلاس در هنرستان های فنی و کاردانش هستند.
وی ادامه داد: اجرای طرح هوشمند سازی مدارس سبب کاهش خستگی در معلمان و دانشآموزان شده و روند آموزش را سرعت میبخشد. هم اکنون 27 کلاس درس پایه ششم دراین شهرستان فعال است.
وی افزود: هوشمندسازی کلاسهای درس از محل کمکهای آموزش و پرورش، اولیای دانش آموزان و خیرین صورت گرفته است.
