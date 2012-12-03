حرفهای رئیس جمهور از نظر فنی حقوقی و سیاسی جواب دارد/ فعلا جواب نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره اعلام آمار زندانیان و اعدامیان و همچنین ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مطالبی که دیروز رئیس جمهور به آن اشاره کرد از لحاظ فنی ، حقوقی و سیاسی جواب دارد و بعضی از این مطالب درست نبود. به دلیل برخی ملاحظات و توصیه مقام معظم رهبری در این خصوص فعلا جوابی نمی دهیم.

وی افزود: همچنین در خصوص کاهش بودجه قوه قضائیه اظهار داشت: امسال با مشکل بودجه ای روبرو هستیم و نمی توان در این زمینه توقع فوق العاده ای از دولت داشت. ما برخی پروژه ها را باید در یک زمانبندی مشخص انجام دهیم که مشکلات بودجه ای ما را با مشکل در اجرای این پروژه ها روبرو خواهد کرد.



اژه ای افزود: از دو سه سال قبل از دولت، استاندارها و برخی فرمانداران و وزرا خواستیم که از زندانها بازدید کنند تا متوجه شوند چرا برای سازمان زندانها نیاز به افزایش بودجه داریم. سال آینده نیز با کمک دولت و مجلس تلاش می کنیم این بودجه را افزایش دهیم تا به مبلغ مورد نظر برسیم.



سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص تجمع برخی افراد در اعتراض به اکران فیلم " من مادر هستم" نیز اظهار داشت: رفتن به خیابان و تجمع دو جنبه دارد نخست اینکه افرادی بدون مجوز در خیابان اقدام به تظاهرات و اجتماع کنند که این تجمعات نیاز به مجوزهای قانونی دارد اما گاهی نیز برخی افراد برای نقد موضوعی و بدون مزاحمت در یک محل جمع می شوند که این نوع تجمع قابل بحث می باشد.



