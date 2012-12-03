جامعه اسلامی دانشجویان خواستار توقف اکران "من مادر هستم" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای از اقدامات اخیر در برخورد با فیلم "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی حمایت و خواستار توقیف آن شد.

در این بیانیه آمده است: هنر، حقیقتی بسیار فاخر و عطیه‌ای از جانب پروردگار است که مانند هر موهبت دیگر الهی، مسئولیت‌ها و تکالیفی را برای صاحب آن به همراه می‌آورد. هنرمند علاوه بر تکالیف ذاتی انسان، به علت ویژگی‌های بسیار ممتاز هنر، باید در خصوص قالب و مضمون آثار خود نیز احساس تعهد کند.



این روزها سینمای ایران و کسانی که به عنوان هنرمند در این سینما مشغول هستند تحت تاثیر اندیشه هایی همچون آزادی و افتخار بزرگِ فرنگى مآب بودن در تمام شئون زندگى از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن تا آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و...دست به تولید آثاری زده اند که به وضوح می‌توان تاثیر این آموزه‌های غربی را در آنها دید و البته این فاجعه ای که در سینمای ایران رخ داده است را باید در مدیریت متولیان آن جستجو کرد.

مدتی است که شاهد تولید و اکران فیلم هایی هستیم که طبقۀ جوان زن و مرد را از سبک زندگی اسلامی به لایف استایل غربی سوق می دهد. فیلمهایی که محتوای اکثر آنها ضدملی و ضد امنیتی است و مدیریت آن در سطح کلان به وزارت ارشاد برمی‌گردد.

آقای حسینی تصدی وزارتخانه‌ای را دارد که می‌تواند بنیان فرهنگ عاشورا را بر پا کند یا با آن مقابله کند.

شاهد عدم مدیریت انقلابی در وزارت ارشاد هستیم

اکنون که سینمای هالیوود مشغول به ساختن آرگو و سیصد ۲ می باشد و بر شکستن پیکره فرهنگی ایران اسلامی همت بسته است، سینمای ایران بجای مقابله، به همراهی با آنها برخواسته است و ما حاصل این لبیک را در عدم مدیریت صحیح و انقلابی وزیر ارشاد ارزیابی می‌کنیم.

فیلم" من مادر هستم" نیز با همین مضمون و با به تصویر کشیدن صحنه‌هایی که در شان سینمای یک کشور اسلامی نیست در حال اکران می باشد.

به آقای حسینی هشدار می دهیم که قاطبه دانشجویان و دانشگاهیان خواستار استعفای ایشان از وزارت ارشاد و عذرخواهی از محضر امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب و مردم متدین ایران است.

راه عطاالله مهاجرانی را نروید

ما دانشجویان اوضاع تاسف بار امروز را همان راه عطاء الله مهاجرانی در دولت خاتمی می دانیم و اکنون این پرسش در ذهن ما وجود دارد که دولت آقای احمدی نژاد که ادعای حل مشکلات اجتماعی را از راه فعالیت فرهنگی داشته است به کدام سو می رود و آیا امکان دارد که وزیر دولت احمدی نژاد نیز به عاقبت مهاجرانی مبتلا شود؟

آقای احمدی نژاد که وزیرش را برای بستن روزنامه شرق که آبشخورش الجزیره و العربیه است شماتت می کند آیا اکنون که وزارت ارشاد دولتش قلب امت اسلامی ایران و شهدای این وطن را متالم و متاثر نموده است نبایستی آقای حسینی را از سمت وزارت برکنار کند؟

ما دانشجویان نیز به جد هشدار می‌دهیم که تا توقف اکران این فیلم دست از مبارزه علیه این فعالیت های ضدفرهنگی و ضدهنری برنخواهیم داشت و در کنار جوانان انصار حزب الله در اجرای بند م وصیت نامه امام (ره) تا آخر قاطعانه می ایستیم.