اشتغال معلولان مهمترین معضل این قشر است

محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معلولان موفقی در جامعه ما وجود دارند که باید با برنامه ریزی دقیق از توانمندیهای علمی و اجتماعی آنان به خوبی در حوزه های مختلف استفاده شود زیرا چنانچه این افراد شناسایی و بر روی استعدادهای آنان سرمایه گذاری درستی انجام شود، کارآیی بسیار بالایی دارند.

وی عنوان کرد: برای دستیابی به این مهم لازم است ادارات بهزیستی، نیروهای تخصصی و غیر تخصصی مورد نیاز خود را از بین معلولان گزینش و به کار گیرند زیرا فرد معلول خیلی بهتر از افراد سالم با مشکلات و تنگناهای معلولان آشنایی دارد و به همین دلیل برای خدمت به آنها تمام توان خود را به کار می گیرد.



شریعتی با بیان اینکه دنیا بستر مشکلات و سختی ها است، گفت: معلولیت نیز یک مشکل از مشکلات بی شماری است که در دنیا وجود دارد و باید افراد معلول سعی کنند که این نقصان، مانعی در راه رسیدن به اهداف آنها نباشد.



نماینده مردم بهبهان در مجلس ادامه داد: سختیهایی که در این دنیا از جانب خداوند نصیبمان می شود و ما نیز در مقابل آنها صبر پیشه می کنیم به طور یقین بدون اجر اخروی نخواهد بود.



وی با اشاره به سختیهای موجود در نگهداری کودکان استثنایی اضافه کرد: اجر و ثوابی بالاتر از نگهداری این کودکان نیست پس والدین و مربیان این کودکان باید سپاسگزار خداوند متعال باشند.



شریعتی با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، گفت: بسیاری از افراد معلول هستند، که از نظر فکری، هوش و استعداد از افراد سالم جلوتر و دارای توانمندیهای بیشتری هستند.



وی افزود: باید توجه داشت که افراد معلول مهارت و تواناییهایی را دارند که همانند افراد غیرناتوان است و می توانند همانند سایر کارگران بدون نیاز کمک مخصوصی، موثر واقع شوند. همچنین برخی دیگر از معلولین می توانند اگر کمک مناسبی به آنها شود به اندازه فرد عادی سودمند و مفید باشند.



شریعتی عنوان کرد: بنابراین عدم توجه به توان و نیروی کار این افراد نه تنها صحیح نیست، بلکه جامعه را از تواناییهای بالقوه آنان محروم می کند. مسئله اشتغال افراد ناتوان به طور کلی احتیاج به کار مناسب و قائل شدن حق کار برای معلولین دارد.



نماینده بهبهان گفت: البته متاسفانه مشاهده می شود که در اغلب قوانین کارگروه های خاصی از معلولین مدنظر قرار می گیرند و معلولیتها و ناتوانی های جدید و غیرمحسوس را مورد توجه قرار نمی دهند.