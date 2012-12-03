ارسال پرونده 11 اخلالگر بازار ارز به دادگاه/ رد ادعای مادر ستار بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در چهلمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری درباره ورود دادستانی در مورد قطع 250 اصله درخت در پارک جهان نما توسط پیمانکار وزارت راه گفت: باید در جهت حفظ و صیانت محیط زیست همگی تلاش کنیم تا با سهل انگاری به محیط زیست لطمه وارد نشود. گاهی باید طرح‌هایی اجرا شود که در کمیسیون ها بررسی و برای اجرای آنها اجازه داده می شود. البته ممکن است گاهی در مقام عمل تعددی و تجاوز شود. همچنین در خصوص قطع درختان جاده کرج نیز دادستانی وارد موضوع شده است و بررسیها ادامه دارد.

وی ادامه داد: البته ممکن است که موافقتهایی برای احداث جاده وجود داشته و قرار باشد درختی قطع نشود. همچنین برخی مدعی اند که علاوه بر توافق اولیه برخی درختان را کنده و در حال جابجایی هستند که این موضوع در حال بررسی است تا ببینیم توافق اولیه چه بوده است. البته بازهم ممکن است مسئولی توافق کرده و به علت تاخیر در اجرا آن مسئول تغییر کند و مسئول جدید اجرای این طرحها را قبول نکند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بود اطاله دادرسی در مورد محکومان جرایم مالی تصادفات باعث می شود تا نرخ دیه در سال بعد افزایش یافته و بیمه ها نیز این مابه تفاوت را نپردازند، تاکید کرد: مسائلی همانند قتل شبه عمد در رانندگی نیازمند کار کارشناسی است ممکن است یک نتیجه ای انجام شود که مورد اعتراض قرار گیرد و کارشناس بعدی نیز نظری را اعلام کند که نسبت به نظر اول متفاوت بوده و بازهم در این مورد اعتراض شود. قوه قضائیه موظف است حتما نرخ دیه را براساس نرخ بازار تعیین کند بنابراین حتی قیمت را بررسی و دیه را اعلام می کنیم. امیدواریم امسال نیز زودتر از پایان سال ارزشگذاری انجام شود تا نرخ دیه را زودتر اعلام کنیم. این در حالی است که اگر زندانی معصر شناخته نشود به زندان نمی رود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: ادامه رسیدگی به پرونده غیرعلنی نیست اگرچه گاهی با توجه به حساسیت پرونده ها خبرنگاران متوجه این موضوع شده و آن را پیگیری می کنند. قاضی پرونده هیچکدام از جلسات دور جدید رسیدگی را غیرعلنی اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: تاکنون برای 27 نفر کیفرخواست صادر شده و برای 5 نفر نیز حکم صادر شده است و تعدادی نیز در نوبت رسیدگی هستند. پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار می شود و در صورتیکه او نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس پرونده را رسیدگی می کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین پس از سخنان جواد لاریجانی گفت: تاکنون درخواستی برای بازدید از زندان اوین ارائه نشده است.

اژه ای در مورد آخرین وضعیت بازداشت شدگان بازار ارز نیز گفت: کسانیکه در مورد مسائل ارزی تحت عنوان اخلال در نظام پولی و بانکی دستگیر شده است پرونده اشان در حال رسیدگی است و پرونده 11 نفر از آنها در شرف ارسال به دادگاه است. تنها تعداد محدودی از این بازداشت‌شدگان آزاد شده اند.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تشخیص صلاحیت کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری گفت: تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت افراد برعهده شورای نگهبان است.

وی با رد ادعاهای مادر ستار بهشتی(وبلاگ نویس فوت شده) گفت: چنین بحثی که قوه قضائیه یا پلیس از خانواده این فرد خواسته باشند تا با دریافت دیه رضایت دهند صحت نداشته و کذب است.

اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید برخی گروه های سیاسی حضور خود در انتخابات را مشروط به آزادی برخی زندانیان حوادث انتخابات 88 کردند، گفت: این مورد نقص قضایی نیست ولی بدیهی و روشن است که چنین شرطی پذیرفتنی نیست.

وی در مورد دخالت قوه قضائیه در مورد بحث آلودگی هوا نیز گفت: ما به طور مشخص وارد این موضوع نشده ایم آلاینده ها باید کنترل شود و مردم نیز همکاری کنند. مسئولان ذیربط در قوه مجریه و سایر دستگاه ها نهایت تلاش خود را می کنند.