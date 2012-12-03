به گزارش خبرگزاری مهر، فروش بلیت قطار بین‌المللی آنکارا برای تاریخ‌های فوق، ساعت 8 و 30 دقیقه روز پنج شنبه 16 آذر ماه سال جاری از طریق کلیه دفاتر فروش بلیت قطار در سراسر کشور آغاز می شود.

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری داخلی حد فاصل تاریخ‌های ذکر شده، ساعت 8 و 30 دقیقه روز شنبه 18 آذر ماه از طریق کلیه دفاتر فروش بلیت قطار در سراسر کشور و یا سایت اینترنتی www.raja.ir آغاز خواهد شد.

فروش اینترنتی بلیت قطارهای جوپار برای تاریخ‌های فوق نیز، ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 16 آذر ماه سال جاری از طریق دفاتر فروش بلیت قطار یا سایت اینترنتی www.jooparticket.ir آغاز می شود.

خریداران بلیت قطار بعد از گرفتن بلیت از اپراتور فروش بلافاصله مندرجات آن را اعم از نام و نام خانوادگی، مبدأ و مقصد، تاریخ و ساعت حرکت و ... را به دقت بازنگری کرده و هرگونه مغایرت را به اپراتور اعلام کنند.

هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت، موجودی بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با تلفن 1539 تماس گرفته یا به سایت اینترنتی رجا مراجعه کنند.