مدارس شهریار در روزهای ۱۴ و ۱۵ آذر ماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال افزایش آلودگی هوا در سطح استان تهران، بنا بر انتشار اطلاعیه ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و آموزش و پرورش شهرستان شهریار، تمامی مدارس این شهرستان در مقاطع تحصیلی مختلف، طی دو روز آینده تعطیل اعلام شد.

بنابر این گزارش، آلودگی هوای استان تهران که از چندین روز پیش آغاز شده بود، امروز به اوج خود رسید و طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که به شهروندان توصیه شده است تا حد ممکن از منازل خود خارج نشده و در صورت خروج از منزل، از ماسک استفاده کنند، همچنین بیماران قلبی و ریوی نیز باید دور از هوای آلوده قرار گیرند.

در این راستا بنابر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان تهران، تمامی مدارس شهرستان شهریار طی دو روز آتی تعطیل اعلام شده اند تا کودکان و دانش آموزان با حضور در منازل، تا زمان کاهش شدت آلودگی از هوای آلوده دور بمانند.