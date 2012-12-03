100 معدن در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با صنعتگران استان با بیان اینکه ذخیره معدنی استان 800 میلیون تن برآورد شده است گفت: 100 درصد تولید سرب کشور مربوط به استان زنجان بوده و 70 درصد روی نیز در این منطقه تولید می شود.

وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن در سال گذشته 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داد، ادامه داد: یک سوم اشتغال استان نیز از این بخش محقق شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به طرح های واحدهای فعال در استان اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا 1090 پروانه با 18 هزار و 511 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی 31 هزار و 340 نفر در استان محقق شد.

معصومی همچنین به طرح های در دست انجام در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در همین راستا 1545 طرح با سرمایه گذاری 105 هزار و 368 میلیارد ریال و اشتغالزایی 59 هزار و 752 نفر معرفی شده است.

وی با اشاره به فعالیت 22 شهرک صنعتی در استان زنجان ادامه داد: در برخی از این شهرک ها در حال واگذاری زمین به متقاضیان هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه 2673 هکتار زمین در اختیار این شهرک ها قرار گرفته است افزود: در 13 شهرک فعال استان زنجان 1218 واحد تولید مستقر است که از این تعداد 591 واحد تولیدی فعال هستند.

معصومی با اشاره به اینکه در سال گذشته با جهش صادراتی مواجه بودیم و بخش اعظمی از این صادرات مربوط به بخش صنعت و معدن بود، گفت: مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و نوسانات نرخ ارز از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی استان زنجان است.

وی در ادامه به احصاء 34 فرصت سرمایه گذاری در این بخش اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 200 هزار تن خاک مورد نیاز واحدهای روی است که با تامین این میزان خاک واحدها با ظرفیت 50 درصد فعالیت خود را از پی می گیرند.