افزایش ظرفیت پهلوگیری کشتی های نفتی در پایانه شمال

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاهدوست ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه بررسی مسائل شرکتهای مستقر در مناطق ساحلی بهشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر ساخت این حوضچه های جدید، احداث سه مخزن دیگر در دستور کار شرکت قرار دارد.

وی افزود: با بهره برداری از این مخازن، ظرفیت ذخیره سازی نفت برای انجام عملیات سوآپ نفت افزایش چشمگیری خواهد یافت.

شاهدوست بیان داشت: بهره مندی از توان بالای ایران برای سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر، بیانگر موقعیت استراتژیک و بسیار حساس ایران در منطقه بوده که به خوبی از آن برای نشان دادن قدرت ایران استفاده شده است.

رئیس پایانه های نفتی شمال افزود: در عملیات سوآپ، نفت کشورهای حاشیه دریای خزر برای انتقال به بازار آزاد وارد ایران شده و از طریق امکانات تعبیه شده پس از ذخیره سازی، به کشورها و مناطق مقصد منتقل می شود.

شاهدوست ادامه داد: یکی از مقاصد ارسال نفت در ایران، پالایشگاه های شمال ایران شامل پالایشگاه های اصفهان، تهران و اراک است که با انجام این عملیات از تردد و ترافیک جاده ای ماشین های حمل سوخت کاسته خواهد شد.